"Questi paletti non sono fissati al suolo. Chiunque può estrarli e utilizzarli come spranghe", segnala D.M., lettore di zonalocale.it.

La foto è stata scattata ieri sera sul marciapiede costeggia il municipio di Vasto. All'incrocio tra corso Garibaldi e piazza Barbacani ci sono due dissuasori cho costituiscono un potenziale pericolo: sono due paletti di metalli conficcati in appositi alloggiamenti inseriti nel marciapiede. "Nessuno, però, ha pensato ad ancorarli con due lucchetti. Qualcuno potrebbe servirsene per far male ad altre persone. Non dimentichiamo che, tempo fa, è stato segnalato un uomo che agitava una spranga contro automobilisti e centauri. La spranga non è stata ritrovata. Siamo sicuri che quella persona non abbia utilizzato uno di questi paletti?".