Le spese per gli stipendi del personale del Comune di Vasto sono diminuite dal 2006, anno dell'insediamento di Luciano Lapenna. E' lo stesso sindaco di Vasto ad affermarlo in replica alle critiche sugli stipendi dei dirigenti municipali: "La spesa complessiva del personale dell’ente è diminuita del 20% passando dai €9.711.977,52 del 2006 agli attuali €7.879.987,25 del 2014".

Rosa Piazza, segretario generale del Comune di Vasto, afferma che "il trattamento economico dei dirigenti e dei dipendenti pubblici locali scaturisce dall’applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro per la categoria di riferimento.

Inoltre, le posizioni dirigenziali, pur in presenza dell’aumento delle funzioni demandate ai comuni dalla legislazione nazionale, sono state ridotte, per scelta politica e in un’ottica di risparmio e spending review, dalle precedenti 10 unità del 2006 alle attuali 5 nel 2014.

Sempre in un’ottica di risparmio e spending review è stato ridotto il personale a staff del sindaco che è passato dalle 5 unità del 2006 alle attuali 3 nel 2014, per una spesa complessiva diminuita del 38% a fronte dei precedenti €164.133,06 rispetto agli attuali €103.842,87.

Inoltre, se nel 2003 le spese legali per gli incarichi professionali esterni ammontavano a oltre €750.000,00 oggi, a seguito della costituzione dell’Ufficio legale comunale, le spese per le prestazioni professionali degli avvocati interni ammontano a €76.570,82, meno 88%".

D'Alessandro - "So bene - risponde D'Alessandro - che il trattamento economico dei dirigenti e dei dipendenti pubblici locali scaturisce dall’applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro per la categoria di riferimento. Se la segretaria e il sindaco fanno un giro per le stanze del Municipio, possono raccogliere le risposte dei dipendenti che registrano quotidianamente profonde disparità di trattamento e alcuni privilegi insostenibili e inaccettabili. Hanno sentito parlare degli assegni ad personam? Hanno sentito parlare di chi recita troppi ruoli in commedia? Hanno sentito parlare di posizioni organizzative e di che cosa organizzano? Hanno sentito parlare di chi somma troppi compensi? La piena e sincera solidarietà la esprimo io a tutti i dipendenti comunali, e sono la stragrande maggioranza, che non vengono trattati come altri. Al sindaco non consento di parlare 'di macchina del fango e delle ignobili critiche di una politica becera e capace soltanto di generalizzare, offendere e denigrare'. Di becero, offensivo e denigrante ci sono soltanto alcuni stipendi, alcuni assegni ad personam".