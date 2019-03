Un semaforo è letteralmente appeso a un filo e rischia di cadere. Un altro ha il braccio piegato quasi a 90° rispetto al senso di marcia, bastano poche folate di vento per spostare la struttura che lo sorregge.

Per questo, i residenti del quartiere attorno alla ex stazione ferroviaria, si chiedono fino a quando dovranno protestare prima di vedere definitivamente messo in sicurezza l'impianto semaforico all'incrocio tra via Donizetti e via Ragusa, due diverse denominazioni dello stesso tratto di statale 16: "Questi semafori sono diventati inutili, visto che sono spenti ormai da quasi un anno. Attraversare è un pericolo, lo abbiamo segnalato alla polizia municipale, ma nessuno è intervenuto, né l'Anas ha mai riparato l'impianto pericolante".