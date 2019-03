La gara svolta domenica 30 marzo a Chieti, Total Fight Cup targata Combat League e Libertas di Sanda e Semisanda, ha visto la partecipazione della scuola di Kung Fu del Maestro Carmine De Palma, che ha rappresentato l’Abruzzo e il Molise tornando vincitrice.

La squadra agonista era composta da 12 atleti, suddivisi per categorie di età e peso nel combattimento Sanda e Semisanda, ed è riuscita a salire con tutti i 12 atleti sul podio più alto, con 5 ori e 7 argenti, mettendo in mostra le qualità degli atleti stessi e della scuola.

Un mix fenomenale di tutto il gruppo che ha saputo esprimere il proprio valore, la forza e la propria personalità con i suggerimenti del Maestro e degli Istruttori Ivan Vincenzi e Saverio Lacerenza.



Di seguito i piazzamenti dei ragazzi nel Semi Sanda e Sanda:



1° CLASSIFICATO = Angelo SILVESTRI, Csongor JERMENDY, Lisa FIORE, Riccardo D’ERCOLE, Marco PALMER;



2° CLASSIFICATI = Francesco D’AMBROSIO, Riccardo SILVESTRI, Manuel CASALANGUIDA, Francesco DEL MONACO, Alessio PETTI, Roberto SISTILLI e Paolo SANTORO;

Tutti gli atleti partecipanti sono riusciti oltre tutto anche a divertirsi e creare un gruppo ancor più unito e soprattutto vincente.

Il Maestro De Palma non può essere che fiero dei suoi ragazzi i quali ancora una volta, sono riusciti a dimostrare a tutti, ma soprattutto a loro stessi, il loro immenso valore e la loro costanza e caparbietà nel riuscire in ciò che si crede.

Il maestro si è congratulato con tutti loro, raccomandando di continuare ad impegnarsi sempre e di allenarsi nel miglior dei modi, in modo tale da raccogliere altri successi prestigiosi ed importanti. Ora si prepara la prossima gara che sarà a Riano in provincia di Roma il 5 e 6 aprile per continuare a vincere.