Dalla fine degli anni 90 sono stati uno dei gruppi di maggior successo del territorio, arrivando alla pubblicazione di un album nel 2005 e meritandosi tanto seguito. Poi l'unione artistica, anche se tutti e cinque sono rimasti attivi sulla scena musicale con altre formazioni di successo. Ma spesso, in questi anni, qualcuno incontrandoli chiedeva loro: "Ma quanto potremo rivedere un concerto dei Senso?". Ed ecco che quel momento è arrivato. Sabato 19 aprile, a 9 anni dall'indimenticabile serata in cui presentarono il loro album "Fuori moda show", i Senso torneranno ad esibirsi live all'Abitudine Cafè di Vasto. Siamo andati a trovare Nicola Cedro, Nicola Ciccotosto, Carmine Giangiacomo, Daniele Salvatorelli e Paolo D'Adamo, mentre erano impegnati in sala prove per tornare a far vivere canzoni rimaste indelebili nei ricordi di una generazione di vastesi.