Un milione 265mila 471 euro e 2 centesimi. E' la cifra che, in un anno, il Comune di Vasto ha speso per le indennità di sindaco, assessori e consiglieri comunali e per gli stipendi dello staff del primo cittadino, dei dirigenti comunali e dei responsabili di posizioni organizzative. In tutto, 51 persone tra politici e funzionari apicali del municipio, dove i dipendenti totali sono quasi 200.

E' quanto emerge dal resoconto di gestione del Comune di Vasto. I numeri disponibili sono relativi alle cifre lorde dell'anno 2012 e dicono che, per sindaco, assessori e consiglieri, la collettività ha speso 196mila 271 euro e 9 centesimi; per i membri dello staff del sindaco (Fabio Salvatorelli, Maurizio Ventrella e Giacinto Palazzuolo) 100mila 893 euro e 7 centesimi.

Ammonta, invece, a 517mila 21 euro e 82 centesimi la spesa annuale per i dirigenti: Rosa Piazza, Michele D'Annunzio, Pasquale D'Ermilio, Roberto D'Ermilio, Vincenzo Marcello e Alfonso Mercogliano. Si va da un massimo di 110mila euro lordi per Mercogliano (seguito da Piazza con 95mila) a un minimo di 67mila per D'Ermilio.

E' di 452mila 225 euro e 22 centesimi la cifra complessiva degli stipendi dei responsabili di posizioni organizzative, funzionari di livello inferiore rispetto ai dirigenti.

Totale: un milione 265mila 471 euro e 2 centesimi.