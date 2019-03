La sconfitta casalinga all'esordio dei playoff è servita per dare la scossa alla BCC San Gabriele. Infatti la squadra vastese, nella seconda giornata delle gare valide per la promozione, è andata a conquistare un'iportante quanto insperata vittoria a Cellino Attanasio contro il Castelnuovo. Con questo risultato Mariani e compagne salgono al terzo posto, candidandosi per l'accesso alla semifinale dei playoff, cui avranno diritto seconda e terza in classifica.

Quella di ieri doveva essere la prima delle sfide in cui lasciare spazio in campo alle under 18 per poter far crescere il loro bagaglio di esperienza ma, vista la possibilità di conquistare il terzo posto, Marcovecchio ha saggiamente deciso di rimandare l'esperimento giocandosela fino alla fine. Il primo set va alla formazione vastese, che si impone con il punteggio di 25-22. Poi quelli che ormai vengono presi come i "soliti" errori di disattenzione e che, come in questo caso, sono costati tanti punti alla BCC San Gabriele. Ma il set perso 25-19 ridà carica alle vastesi che, semplicemente aumentando il livello di concentrazione e chiudendo gli ultimi due parziali 25-22 e 25-20. Domenica si torna a giocare con il Giulianova, sfida difficile in cui coach Marcovecchio dovrà valutare quale formazione mandare in campo.