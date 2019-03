Una mattinata di primavera dedicata all'arte e alla creatività in rosa. Sabato mattina la villa comunale di San Salvo è stata la giusta ambientazione naturale per "Donna in fiore", iniziativa promossa dall'assessorato alle politiche sociali con il consorzio Sgs (Servizi globali sociosanitari). Donne di tutte le età, alle prese con colori e pennelli per realizzare una piccola opera d'arte da consegnare poi alla giuria. Il tutto accompagnato dall'orchestra della Scuola media Salvo d'Acquisto, diretta dal maestro Fausto Esposito.

Quello di sabato scorso è stato l'ultimo di una serie di appuntamenti promossi dal comune di San Salvo nel mese di marzo dedicato alle donne. Alla villa comunale sono state più di 60 le donne che si sono cimentate in questa prova creativa.

"Una esperienza nuova, emozionante e coinvolgente – ha commentato il sindaco Tiziana Magnacca – che ha avuto come scenario la villa comunale, dove ho visto al lavoro alunne e ragazze delle scuole cittadine ed anche alcuni adulti. Tutti al lavoro con grande piglio professionale, che si sono impegnate armate di fogli, pennelli e colori a contatto con la natura in una bella e tiepida giornata di sole".