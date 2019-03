La fine del 2013 ha portato una piacevole novità nel panorama dei locali vastesi. L’Abitudine Cafè, in via XXIV Maggio, ha riaperto i battenti con una nuova e giovane gestione. Dietro il bancone oggi ci sono Anthony Ventrella e Fabio Neri, “vecchie” conoscenze nel settore della ristorazione dell’intrattenimento, nonostante la loro giovane età.

Come mai avete deciso di lanciarvi in questa nuova avventura dell’Abitudine Cafè?

Fabio - Questa scelta è arrivata per forza di cose. Siamo entrambi nel settore già da tempo e quindi si è pensato di unire le forze, creare questo connubio per proporre un’offerta che unisce bar e musica, in particolare quella live. Poi il locale viene utilizzato per feste private, meeting, tutto quello che si vuole fare si può fare, ma il fine settimana si punta decisamente sulla musica live.

Anthony - Stavo cercando qualcosa che si avvicinasse di più alle mie corde. Da ex musicista ho sempre apprezzato molto le serate che organizza Fabio, quindi ora mi ci trovo davvero bene. E poi, dal punto di vista del bar, mi diverto molto di più perchè faccio quello che più mi piace, sia a livello di cocktail che con tutte le altre opportunità.

Il locale è formato da due ambienti molto differenti tra loro.

Fabio - Il piano superiore è dedicato alla caffetteria, è un punto molto di passaggio, trovandosi proprio nel cuore del centro storico. Nel piano inferiore, oltre allo spazio per la musica, c’è il bancone del cocktail bar. Diciamo che riusciamo a creare, a seconda delle fasi della giornata, ambientazioni differenti, per tutte le fasce di clientela.

Il mese di aprile è ricco di appuntamenti live. Inizierete da sabato 5 aprile proponendo serate interessanti e tutte diverse tra loro nello stile.

Fabio - Per me la priorità è sempre stata quella di dare spazio ai bravi musicisti del territorio. Abbiamo un calendario variegato, stili diversi, molta musica indipendente, ce n’è per tutti i gusti. Siamo molto orgogliosi di poter ospitare le selezioni di Arezzo Wave, in cui avremo 5 gruppi provenienti da tutto l’Abruzzo. Molto interessante anche la data in collaborazione con l’etichetta di Michele Montagano, già sperimentata in questi mesi e che ha portato nel locale sia gruppi locali che del resto dell’Italia, cito Albedo e Luminal, molto attivi sulla scena indie. E poi avremo gli Andromeda, che seguo da tanti anni, che presenteranno il loro disco e quella che è un ritorno atteso da tutti, quello dei Senso. Chiuderemo con Aspettando il primo maggio, in cui abbiamo lasciato spazio ad altri ragazzi che organizzeranno la serata.

Come viene impostata la gestione del bar durante le serate?

Anthony - Sto cercando innanzitutto di far crescere il livello dei cocktail. Spero di uscire fuori dalla standardizzazione che c’è adesso, cercherò di portare anche un po’ di molecolare, qualcosa di più sfizioso. Poi credo che non potrà mancare un po’ di american bar e sicuramente qualche puntata di freestyle ci sarà.

Perchè scegliere L’Abitudine?

Non deve essere una scelta ma una possibilità. Per la caffetteria quella di avere dei buoni caffè, buoni cornetti, di essere accolti sempre con cortesia. Nell’ambiente al piano di sotto la possibilità di ascoltare di buona musica, gustare ottimi cocktail, vivere serate bellissime, con un bel clima. Da parte nostra c’è la massima apertura agli eventi privati, la sala è ampia e accogliente. Sulla nostra programmazione l’idea era quella di ripartire con un calendario di live costanti nel tempo.

Due giovani che si mettono in gioco è sempre un bel segnale di questi tempi.

Ci stiamo dedicando anima e corpo alla gestione del locale mettendoci tutte le nostre forze nonostante i tempi siano duri. Abbiamo messo da parte tantissime cose per dedicarci a questo progetto ma ci sta dando tantissime soddisfazioni e speriamo di portarlo avanti ancora per molto. Allo stesso tempo stiamo sperimentando in maniera positiva la collaborazione con altri artisti e realtà commerciali del teritorio. Tra queste citiamo il Negozio Wind di Piazza Rossetti, che ci sta dando supporto nel calendario delle serate live.

L’Abitudine Cafè Live

Sabato 5 aprile

Le stanze di Federico



Venerdì 11 aprile

My Mistakes



Sabato 12 aprile - Arezzo Wave - Selezioni ufficiali

Doriana Legge (Aq)

Malamadre (Pe)

Mom Blaster (Ch)

Sax this candy (Pe)

Two fates (Te)

Venerdì 18 aprile

Andromeda - Presentazione nuovo album

Sabato 19 aprile

Senso - Special Reunion

Domenica 20 aprile

Nectarines

Venerdì 25

Lantern

I giorni dell’assenzio

Local band

Sabato 26 aprile

Anemamè

Mercoledì 30 aprile

Aspettando il 1° maggio - Vastock Festival

L’Abitudine Cafè

Via XXIV Maggio n.3

cell. 3249034300

email nevesnc@hotmail.it

Facebook (clicca qui)

La Mappa (clicca qui)





Informazione pubblicitaria