Gli organi d'informazione pubblicano gli stipendi di politici e dirigenti municipali, in città se ne discute. E piovono critiche. Allora, Alfonso Mercogliano, dirigente dell'area servizi alla persona del Comune di Vasto, pubblica su Facebook la sua busta paga.

E lascia un commento: "A beneficio di quelli interessati e/o bisogni di altri motivi di insulto, ecco il mio stipendio mensile. In vita mia non ho mai rubato nulla e mai lo farò. Continuerò a lavorare con impegno, onestà e lealtà. Dopo tutto nella ns condizione è troppo facile essere bersagliati. Ma ciò che conta, per me, è l'andare a dormire la sera con la consapevolezza di essermi guadagnato il mio stipendio... E chiaramente l'affetto di quelli che mi vogliono bene".

D'Alessandro - "Mercogliano pubblica la sua busta paga su Facebook, busta paga che nulla dice e nulla smentisce. Nulla dice sull'assegno ad personam di ventimila euro e nulla smentisce sui 110 mila euro che costa al Comune di Vasto, oneri riflessi esclusi", afferma Davide D'Alessandro, consigliere comunale d'opposizione. "Tra prendere e costare si registra una differenza sostanziale. Ai cittadini interessa soltanto quanto costa, non quanto prende. Sono contento che si guadagni lo stratosferico stipendio e sono contento che non abbia mai rubato. Del resto, se l'avesse fatto, sarebbe in galera e non a fare il dirigente. Bisogna tagliare e notevolmente il suo stipendio e quello di tanti altri".