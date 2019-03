Il Comune di San Salvo e l’Anutel (Associazione nazionale uffici tributi enti locali) hanno organizzato un incontro di studio e approfondimento sul tema “L’analisi della Iuc, la nuova imposta unica comunale che entra in scena nel 2014” che si svolgerà presso il Gabrì Park Hotel (via S. Pertini) domani giovedì 3 aprile a partire dalle ore 9.00. L’incontro è rivolto agli amministratori comunali, revisori dei conti, segretari generali, dirigenti, funzionari e operatori dell’Ufficio tributi e finanziari.

"Si continua a discutere di tassazione locale – dice il sindaco Tiziana Magnacca – tra i diversi tributi che in teoria dovevano essere compresi nella Iuc e che in realtà si compone di tre diverse tassazioni. E’ una normativa fortemente vessatoria nei confronti dei comuni e dei cittadini che si risolve con questa tassa la quale di fatto è una pesante patrimoniale. Fa eccezione la Tares che è commisurata al costo del servizio, che sarà poi pagata da tutti, senza consentire grandi manovre da parte dell’Amministrazione comunale e con conseguenze a carico delle famiglie e delle attività aziendali".

Il primo cittadino di San Salvo non condivide "perché non si vada a proposito di tassazione nel senso federale, ma solo con la duplicazione di tasse in un momento storico in cui la fiscalità finisce per essere un motivo ulteriore di decrescita. L’incontro di domani è utile a confrontarsi su norme che sono il massimo della contraddittorietà, della incoerenza e con atteggiamento vessatorio. Chiediamo al governo di ravvedersi e stabilire norme più in linea con l’attuale momento che vivono gli italiani".

Il sindaco Magnacca ribadisce che "tutto ciò finisce a dare il colpo di grazia a un comune come il nostro indebitato per oltre 13 milioni di euro a causa dei mutui contratti e con rate annuali di interessi per un milione e 476mila euro".

I lavori saranno aperti da Tiziana Magnacca (sindaco di San Salvo) e Vittorio Polsoni (presidente regionale Anutel Abruzzo e responsabile Tributi e Patrimonio del Comune di Ortona). Le relazioni saranno tenute da Claudio Carbone, esperto in materia di Tributi locali e collaboratore editoriale de “Il Sole 24 Ore”.

La segreteria organizzativa del convegno è stata curata dall’Ufficio tributi del Comune di San Salvo.