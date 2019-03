"In attesa di approfondire e spiegare, in una conferenza stampa che abbiamo convocato per sabato 5 aprile, la verità contenuta nel manifesto con cui il sindaco pubblicizza i 10 milioni di euro per opere pubbliche nel primo trimestre 2014, c’è una sigla in alto a destra degna di curiosa attenzione: Sindoctoring/ RP. È forse la società che fa capo a Christian Lalla, dal 1 gennaio 2014 portavoce del sindaco a 1.000 euro mensili?".

Lo chiede Davide D'Alessandro, consigliere comunale d'opposizione, riferendosi alla campagna di comunicazione istituzionale avviata dall'amministrazione Lapenna, che ha fattto affiggere manifesti bianchi con scritto in verde: "Dieci milioni di euro per opere pubbliche nel primo trimestre 2014" e in calce il simbolo del Comune di Vasto e il nome del sindaco.

"Se la risposta alla mia domanda dovesse essere affermativa - commenta D'Alessandro - sarebbe molto grave. Non per gli euro (abbiamo la certezza che il bravo professionista abbia fornito la propria consulenza gratuitamente), ma perché unire il nome della sua società privata a un manifesto di comunicazione istituzionale è cosa assolutamente inopportuna. Per l’evidente conflitto che, di questi tempi, sarebbe bene evitare".

Sulla questione interviene anche Massimo Desiati, leader di Progetto per Vasto: "In merito a questa vicenda, ci riserviamo di compiere ulteriori approfondimenti riguardanti il rapporto di lavoro tra il Comune di Vasto e il portavoce del sindaco".