Il sindaco di Vasto, Luciano Lapenna, comunica l’avvio della promozione turistica della città e del territorio attraverso un primo video ideato e realizzato da Francesca Cretaro (tuttinelweb.it) e caricato nel canale ufficiale YouTube del Comune cittadino all’indirizzo:

http://youtu.be/9NQp1YRxYcg

“Il canale YouTube, insieme ai social network Facebook e Twitter, iniziano a produrre risultati in termini di promozione e diffusione delle bellezze del nostro territorio – sottolinea Luciano Lapenna – grazie alla libera, spontanea e preziosa partecipazione dei privati, alla collaborazione che la stessa Pubblica Amministrazione cittadina non manca mai di offrire – continua Lapenna – vogliamo dimostrare come non siano il disfattismo e lo sfascismo politico e civile la strada giusta da seguire quanto la cooperazione, la partecipazione costruttiva, il concorso di idee, gli interventi e i contributi dei privati e dei gruppi di interesse organizzati, il miglior modo per crescere, migliorare, svilupparsi e andare oltre gli ostacoli e i problemi quotidiani”.