Continuano senza soste le ricerche di Eleonora Gizzi, l'insegnante di 34 anni che da venerdì scorso ha fatto perdere le sue tracce. Il territorio viene battuto palmo a palmo da forze dell'ordine e Protezione Civile, con gli uomini che ormai da giorni si danno il cambio notte e giorno.

E' accorato l'appello da parte degli amici, affinchè chi abbia qualsiasi informazione utile la comunichi. "In una piccola città in pieno trambusto, sembra irreale che nessuno da domenica l'abbia incontrata, incrociata. Si suppone lei stia girando a vuoto, senza orientamento. Fate un passaparola tra i conoscenti gli amici le persone che incontrate al bar, al supermercato, in panetteria, al mercato. Non può essere che nessuno l'abbia incontrata, anche di sfuggita.

Potrebbe essere vostra sorella, vostra moglie, la vostra migliore amica. Siamo solidali e attenti, sono passate tante ore dalla sua scomparsa, non possiamo arrenderci. Nel caso, non abbiate timore, chiamate le forze dell'ordine o la Protezione Civile ai numeri 112, 113, 118, 0873.301376 (attivi h24).

Eleonora, altezza 1.60, capelli castani, occhi verdi, quando venerdì ha lasciato la casa dei suoi genitori in via San Michele, aveva un pantalone nero, una giacca nera ed una sciarpa verde.