In Senato oggi sono stati approvati due ordini del giorno sulla ricerca di idrocarburi dell'Adriatico, con i voti della maggioranza, di Lega Nord e Forza Italia. Soddisfatta la senatrice del Pd Stefania Pezzopane, che al termine della seduta commenta :"L'ordine del giorno approvato - spiega Pezzopane - propone una sintesi importante di atti già presentati e di diverse posizioni. Con interrogazioni e disegni di legge, infatti, il Pd aveva cercato di modificare l'articolo del decreto sviluppo che apriva, di nuovo, alle prospezioni vicine alla costa. La sospensione del progetto Ombrina Mare è un risultato di rilievo per la tutela anche economica della nostra costa.

Torno nella mia Regione potendo raccontare non solo di aver presentato una legge, come fosse una coccarda, ma avendo concretamente fatto, assieme ai miei colleghi del Partito Democratico e degli altri che hanno sostenuto quest'ordine del giorno, una cosa utile e concreta non solo per l'ambiente, ma anche per lo sviluppo economico delle coste del nostro Paese. Ora dobbiamo monitorare l'attuazione di tutti i punti dell'ordine del giorno che prevedono coinvolgimento dei comuni nel procedimento di VIA, a rivedere la disciplina in materia, a rivalutare le autorizzazioni per la ricerca".

Di parere opposto Gianluca Castaldi, senatore del Movimento 5 Stelle, che già lo scorso anno aveva presentato una mozione a riguardo. Castaldi ha tenuto un accorato intervento in aula. "Oggi PD e NCD - commenta al termine dei lavori- hanno presentato un ODG fuffa sugli idrocarburi e questo è prassi, siamo abituati a questi bugiardi. Ma la cosa che mi ha fatto andare in bestia è che si permettono (nello specifico la senatrice Pezzopane) di dire il falso spudoratamente. Si permettono di dire che Ombrina mare 2 è bloccata da questo ODG.

Spiego la verità: Ombrina è attualmente bloccata per mancanza di VIA (valutazione di impatto ambientale). Nel caso ottenesse la VIA avrebbe strada spianata, infatti, l'ODG odierno, sbandierato come blocca Ombrina, non blocca assolutamente Ombrina ma soltanto le "nuove attività di coltivazione di idrocarburi". Ed inoltre sospende solo quelle entro le 12 miglia e solo quelle per idrocarburi liquidi, niente quindi per quelle per idrocarburi gassosi".

Il senatore conclude dicendo che "poi non è detto che sospenda, visto che un ODG è solo un atto di indirizzo a cui il Governo può tranquillamente girare le spalle! Apriamo gli occhi e non diamo più fiducia a questi partiti marci!".