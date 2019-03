Domani, giovedì 3 aprile, alle 18, alla Porta della Terra di San Salvo, si terrà uno degli incontri della settimana della cultura 2014, in cui verranno resi noti alla città i dettagli dell'esplorazione dell'acquedotto romano. Nelle scorse settimane è stato riaperto il pozzo in piazza Papa Giovanni XXIII, rimasto sotto la pavimentazione dal 1987, quando si ignorava la presenza dell'opera di ingegneria idraulica nel sottosuolo di San Salvo. Abbiamo seguito i due archeospeleologi della Cooperativa Parisfal, Marco Rapino e Fabio Sasso, nel giorno in cui si sono calati attraverso la stretta apertura e hanno percorso circa 30 metri di cunicolo. Nel video anche qualche secondo di immagini esclusive della conduttura sotterranea risalente a 2mila anni fa.