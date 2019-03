Prima soddisfazione per il biliardo vastese nella gara interregionale individuale in corso di svolgimento in questi giorni in città. Remo Potalivo è profeta in patria: il capitano della squadra Golfo d'Oro Vasto si qualifica alle finali di domenica prossima.

Sono iniziati da tre giorni i gironi di qualificazione del torneo di biliardo sportivo cui partecipano 96 giocatori iscritti alla Fibis, federazione italiana biliardo sportivo. Le partite si disputano presso il circolo biliardistico l'Ateneo di via dei Conti Ricci.

Gli specialisti della stecca si contenderanno fino a sabato l'accesso alle finali, cui parteciperanno i 16 vincitori di altrettanti raggruppamenti. I gironi sono tutti a eliminazione diretta. Nella finale del girone in cui era stato sorteggiato, Potalivo si è imposto sul coriaceo Guido Cicchetti di Isernia.