A Vasto e nel circondario sono già conosciuti, ma adesso Andrea Colonna e Fabio Ferruccio potrebbero calcare il palco più popolare d’Italia, quello del 1 maggio a Piazza San Giovanni a Roma.

I due giovani musicisti abruzzesi nell'inverno 2013 si sono ritrovati per caso in una sala prove e hanno pensato di creare un nuovo gruppo, i Disco Socks, e dedicarsi al genere della Disco/Rock, cercando di trovare sonorità dance, altamente 'ballabili', che però di base fossero rock.

Da questa collaborazione è nata una nuova canzone, “Jasmine”, e un video (qui il link: https://www.youtube.com/watch?v=n3_0MYEKl2w) con cui sono stati scelti per le selezioni di “1M Festival”, il contest di musica emergente che porterà i finalisti a esibirsi sul grande palco del Concerto di San Giovanni a Roma il Primo Maggio 2014.

Ora i Disco Socks sono al rush finale, dopo aver superato diverse selezioni.

Per supportarli, potete visitare questo link dove troverete l'ultimo loro videoclip, Jasmine, e potrete votarli.

http://www.cnimusic.it/1mfestival/index.php/gli-artisti-2/disco-socks

Amanti del rock e della musica in generale, Andrea e Fabio, amici già da prima, hanno iniziato a suonare giovanissimi, fino a collaborare insieme, rispettivamente a 14 e 15 anni, nei Lies, come batterista e chitarrista. Con il tempo i gusti si sono affinati e le cose sono cambiate, il gruppo storico si è sciolto e le strade di ognuno di loro sono continuate autonomamente... ma solo fino all'inverno 2013, quando si sono ritrovati in una sala prove di Vasto, quasi per caso, e hanno avviato la nuova collaborazione nei Disco Socks.

Da qui l’idea di inviare la loro canzone “Jasmine” al Contest legato al Concertone del 1° maggio: sono stati selezionati tra i primi 100 finalisti ed ora concorrono per le selezioni finali.

Tra i 100 finalisti ne passano 8: per il 50% vale il voto del pubblico (Like di Facebook attraverso il sito http://www.cnimusic.it/1mfestival/index.php/gli-artisti-2/disco-socks) e per il restante 50% voterà una giuria di qualità.

Le semifinali si svolgeranno live a Roma il 28-29 aprile e ne passano 3, che si scontreranno in diretta tv il prima maggio.