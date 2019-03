E’ stata realizzata e attivata la rete Wifi free che copre diverse zone del centro abitato di San Salvo. L’amministrazione comunale dopo aver installato la rete la scorsa estate lungo la costa, nell’ambito del programma “Wifi to coast”, è ora impegnata nell’estendere il servizio al resto della città.

"In particolare è stato assicurato il servizio – spiega il consigliere Tony Faga – nelle zone centrali. E’ solo un primo step che ci consentirà di estendere l’accesso gratuito in città con l’installazione curata da Progetto Evo srl di Casoli che ha già realizzato la rete gratuita sul lungomare la quale ha consentito di garantire migliaia di contatti giornalieri». Il consigliere comunale Faga ribadisce che l’estensione delle rete internet «è solo l’inizio degli interventi nel campo della tecnologia applicata alla pubblica amministrazione che il Comune di San Salvo ha iniziato a predisporre. Nelle prossime settimane sarà disponibile anche l’applicazione “Intercity San Salvo” per un progetto che ha visto l’impegno del presidente del Consiglio comunale Eugenio Spadano, che consentirà di poter usufruire di servizi dedicati con vantaggi per i turisti e le attività commerciali".

Attualmente sono servite Piazza Papa Giovanni XXIII, in piazza San Vitale, via Roma, corso Umberto, villa comunale, parte di corso Garibaldi e lo stadio comunale Davide Bucci.

Il consigliere comunale Faga segnala che si sta lavorando per migliorare il sistema interno comunale con una rete internet più veloce "anche in funzione dell’attivazione dei servizi on line per i cittadini per un impegno del sindaco Tiziana Magnacca a rendere digitalizzato il Comune di San Salvo".

L’assessore Giancarlo Lippis precisa che "l’intervento nel centro della città è stato finanziato dal Comune per modernizzare la città garantendo l’uso gratuito della rete internet a tutti".