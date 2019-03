Cinque testimoni da interrogati. E' stata rinviata al 15 luglio l'udienza del processo che vede imputato un fisioterapista accusato di aver molestato due ragazze minorenni a Vasto.

Ieri mattina è durata poco l'udienza presso il palazzo di giustizia di Vasto, dove il Tribunale collegiale, composto dal presidente provvisorio Elio Bongrazio e dai giudici a latere Fabrizio Pasquale e Michelina Iannetta, ha disposto il rinvio a luglio, quando ad assumere la presidenza del collegio giudicante sarà il magistrato Italo Radoccia e verranno ascoltati cinque testi.

La pubblica accusa è rappresentata dal pm Giancarlo Ciani, le parti civili dagli avvocati Angela Pennetta (per le vittime) e Nicola Artese (per il centro sportivo privato in cui il fisioterapista lavorava) e la difesa dall'avvocato Alessandra Cappa.