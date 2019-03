“Le telecamere di videosorveglianza funzionano e sono soggette a revisione periodica”. E’ il sindaco di Villalfonsina, Mimmo Budano, a fare luce sula funzionalità dell’impianto di videosorveglianza installato in paese nel 2011 e mai gradito dall’opposizione e da una parte di cittadini. Nei giorni scorsi era avvenuto un furto di canali di rame in contrada Pallano, strada al cui ingresso c’è una telecamera, ma che presenta anche una via sterrata di collegamento con la rete viaria extraurbana.

A questo punto appare più che probabile che i ladri, ben conoscendo la zona e la posizione dell’occhio elettronico, siano passati da lì la notte in cui hanno messo a segno il loro colpo. “Fino a questo episodio – commenta il sindaco – quella contrada non era mai stata interessata da episodi spiacevoli. E devo dire che in questi anni l’impianto ha limitato i furti, quindi la funzione di deterrente per la commissione di reati è stata svolta in pieno”. Sono 13 i punti di ripresa installati a Villalfonsina, 4 nel centro, gli altri sulle strade di accesso al territorio, “così da avere una sorta di varco elettronico di controllo su chi transita in entrata e uscita”.

Il primo cittadino respinge le accuse mosse dall’opposizione. “Mi sembra assurdo che in un momento in cui c’è forte richiesta di videosorveglianza in tante città qui si critica l’impianto esistente. Vorrei invece dire che la nostra scelta del 2011 ha permesso poi all’Unione dei Miracoli di avere delle premialità nei finanziamenti proprio perché a Villalfonsina e Scerni c’erano già gli impianti. La nostra amministrazione ha scelto di puntare sulla sicurezza dei cittadini, contraendo un mutuo perché conoscevano le linee guida per la concessione dei fondi Fas (che hanno coperto il 70-80% della spesa). Inoltre le nostre telecamere sono state utili per indagini delle forze dell’ordine in materia di contrasto della criminalità. Sul piano della sicurezza cercheremo di migliorare anche il servizio di Polizia Municipale che oggi è condiviso con il Comune di Casalbordino”. Il prossimo obiettivo potrebbe essere quello di migliorare l’impianto. “Oggi le immagini di giorno sono perfette, di notte forse un po’ meno, specie quando ci sono condizioni climatiche avverse. Ma l’impianto è migliorabile, cosa che faremo senz’altro”.