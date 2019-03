Con l'obiettivo minimo stagionale della salvezza in cassaforte, la BCC San Gabriele ha intrapreso il cammino nei playoff con l'obiettivo di far maturare le giovanissime atlete che saranno impegnate nelle prossime settimane nelle sfide cruciali dei campionati giovanili e, quando sarà possibile, provare a dare fastidio alle formazioni che puntano decise alla promozione.

L'esordio contro Giulianova ha visto la squadra di Ettore Marcovecchio lottare per tre set alla pari con le avversarie, cedendone due con un minimo scarto e vincendone uno. Poi, nel quarto parziale, dopo un avvio decisamente brutto della formazione titolare, il tecnico vastese ha mandato in campo tutta la formazione under 18. "Peccato - commenta Marcovecchio a fine gara - perchè dopo il primo set perso sul filo di lana avevamo conquistato il secondo con una buona prestazione in difesa, salvo poi incappare nei soliti errori che hanno chiuso di fatto la partita. Per questo nel quarto ho lasciato spazio alle under 18, chiamate ad arrivare il più lontano possibile nel campionato di categoria". I playoff proseguiranno con due trasferte, mercoledì a Cellino Attanasio contro il Castelnuovo e sabato a Giulianova.