"Chiediamo al sindaco Luciano Lapenna di fare un atto di coscienza e, per il bene della città, ridare voce ai cittadini". Il Movimento 5 Stelle di Vasto interviene sulla crisi amministrativa dopo l'azzeramento della giunta da parte del sindaco. "Il sindaco Lapenna, vittima del fuoco amico, come lui stesso dichiara nell'intervista riportata ieri da Zonalocale, deve ricorrere ancora una volta a questa pratica per risolvere i guai che lo perseguitano. Più di un governo - affermano i rappresentanti del M5S- questo comune sembra avere una panetteria dato il numero di rimpasti.

Vuoi per i mal di pancia dei socialisti, vuoi per le bordate assestate all'amministrazione dai partiti che compongono la sua stessa maggioranza, sindaco e Giunta spesso e volentieri si trovano immobilizzati, attaccati e impossibilitati a svolgere una adeguata azione politica, indispensabile a traghettare la città fuori dalla spaventosa crisi che la sta investendo; attività commerciali che chiudono, industrie che abbandonano il territorio, dissesto idrogeologico, strade in rovina, sporcizia ovunque, tasse di soggiorno in cambio di non si sa bene quale servizio offerto a turisti e operatori del settore e per finire una inarrestabile escalation della criminalità".

Per il Movimento 5 Stelle ora è il momento di "valutare l'opportunità di ricorrere ad un nuovo voto popolare che dia origine ad una nuova e più efficace amministrazione libera da tutti i contrasti interni che caratterizzano l'attuale", poichè "i cittadini sono ormai stufi di assistere al penoso teatrino dell’assegnazione di poltrone fra garofani e falchi".