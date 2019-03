Lo scorso fine settimana anche a Vasto è stata celebrata la 13ª festa nazionale dell'Unitalsi, con l'associazione che ha proposto nelle piazze l’acquisto di una pianta di ulivo in miniatura, simbolo di pace ma anche della solidarietà verso chi soffre.

Il rinnovato Gruppo di Vasto, alla guida di Antonio Di Luzio, è stato presenta in diversi punti della città, con il sostegno di enti e attività commerciali. Infatti i volontari hanno trovato accoglienza presso la Asl e presso il centro commerciale Leclerc e presso il Conad. "La risposta della Città - commentano i volontari- è stata di una generosità mai registrata prima, sono state adottate un numero triplo di piante di ulivo rispetto all’anno scorso con un obiettivo ambizioso raggiunto. Il Gruppo UNITALSI di Vasto ringrazia i cittadini, promette sempre più impegno verso chi soffre, di chi ha bisogno di amicizia, di aiuto e di servizi dati gratuitamente dai volontari". Per concludere l'eventi soci e "ragazzi speciali" hanno tracorso una piacevole serata di festa in pizzeria.