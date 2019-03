La D.M.C. Costiera dei Trabocchi, dopo aver firmato l’Atto di Convenzione con la Regione Abruzzo il 20/03/2014, presenta l’avvio delle attività relative al Progetto di Sviluppo Turistico, approvato dalla Regione Abruzzo in seguito al Bando di Selezione e Certificazione delle Destination Management Company, risultato in graduatoria al secondo posto tra i 13 progetti ammessi.

Nel corso dell’incontro saranno illustrate le opportunità di accesso a finanziamenti ed agevolazioni previste dalla Regione Abruzzo nel settore del Turismo.

L’incontro si terrà giovedì 3 aprile 2014 alle ore 16.00 presso l’Aula Magna dell’Istituto Statale Tecnologico ed Economico (ex Istituto Tecnico Commerciale) in Via dei Conti Ricci 25 a Vasto.