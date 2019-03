L'unità cinofila della Protezione civile di San Salvo sta perlustrando i luoghi in cui potrebbe essersi recata Eleonora Gizzi, la 34enne vastese di cui non si hanno notizie da venerdì scorso. E' ormai il quinto giorno di ricerche ininterrotte per le forze dell'ordine e i volontari. Non c'è traccia dell'educatrice, che lavora a Pescara, ma ultimamente era tornata a Vasto per qualche giorno di riposo.

E' proprio di oggi un presunto avvistamento a Silvi Marina. "L'abbiamo verificato, era falso", spiega il vice questore Cesare Ciammaichella, dirigente del Commissariato di via Bachelet, che coordina le ricerche. "Abbiamo avuto più di dieci segnalazioni, tutte con esito negativo".

"Siamo una ventina di persone, più altri gruppi e singoli cittadini volontari", racconta Eustachio Frangione, responsabile del Gruppo Vasto di protezione civile. "La stiamo cercando ovunque. Appena ci viene in mente un luogo, andiamo a controllare. Abbiamo tappezzato la città di manifesti. Chiunque dovesse vedere Eleonora, avvisi le forze dell'ordine". L'allerta è ormai generale. Della scomparsa si stanno occupando gli organi d'infomazione nazionali e anche anche Chi l'ha visto?, la trasmissione di Rai 3 che va alla ricerca delle persone di cui si è persa traccia.

E' il secondo allontanamento nel giro di un anno: Eleonora Gizzi si era, infatti, allontanata con la sua macchina ed era rimasta per tre giorni nei paraggi di Vasto, presso uno stabilimento balneare. La Procura di Vasto è stata allertata ma, al momento, non è stato aperto un fascicolo d'indagine perché non ci sono elementi per formulare ipotesi di reato nei confronti di nessuno.