Tra il 2 e il 5 aprile prossimi si svolgerà a San Salvo la “Settimana della Cultura 2014”. La manifestazione è promossa dall'assessorato comunale alla Cultura, in collaborazione con l'Istituto di Istruzione superiore "R. Mattioli" di San Salvo, ed ha come finalità la diffusione della conoscenza (umanistica e scientifica), in particolare nei temi che riguardano la città e il territorio circostante.

Tra gli obiettivi specifici vi è anche quello è di mantenere vive le tradizioni (nel mese di aprile legate alla festa patronale di San Vitale), e di contribuire a mettere a confronto passato e presente, un processo sicuramente utile alla formazione identitaria collettiva.

Il programma

San Salvo, 2/5 aprile 2014

2 aprile

ore 10.30/13.00, Casa della Cultura - Porta della Terra

A.C.M., Seminario "Scuola e lavoro: la transizione”

3 aprile

ore 9/13.00, Istituto “R. Mattioli” di San Salvo

Giornata della creatività con laboratori

ore 18.00, Museo Porta della Terra,

Coop. Parsifal: "L’acquedotto romano di San Salvo. Le nuove esplorazioni (2013-2014)".

4 aprile

ore 11.30, Istituto “R. Mattioli”; ore 21.00, Centro culturale A. Moro (ingresso gratuito)

Compagnia Teatrale Creati-vita, Edipo re, con la regia di Luigi Cilli

5 aprile

ore 8.30 Strade cittadine

Comitato feste San Vitale: "Le Some". Sfilata di cavalli e trattori

Ore 12.0,0 Piazza Vitale Artese

Comitato feste San Vitale e volontari: "Le Sagnitelle". Distribuzione e pranzo

Ore 16.30/18.30, Biblioteca del Centro culturale A. Moro

Associazione "Da cosa nasce cosa": "Fiabiulos", spettacolo di favole e laboratorio per bambini

Nei medesimi giorni, gli studenti e i cittadini potranno inoltre visitare gratuitamente - con guida - il Museo e il Parco Archeologico del Borgo antico di San Salvo (per prenotazioni tel. al n. 3891812311) nonché la “Giostra della Memoria”, il Museo demo-antropologico dell'Associazione Mia di Angiolina Balduzzi (tel. 3402742081) situato in corso Umberto I.