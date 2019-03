Le quattro squadre del Vastese restano nelle prime quattro posizioni ad una giornata dal termine del campionato Juniores d'Elite, ma c'è una novità. La Virtus Cupello vince tra le mura amiche contro l'Acqua&Sapone e sale al secondo posto, approfittando dello stop interno del San Salvo contro la capolista Vasto Marina. Quarta la Vastese che rifila un tris in casa alla Folgore Sambuceto.

San Salvo-Vasto Marina 1-2. Il big match della giornata, la sfida tra la prima contro la seconda, le duellanti della stagione, finisce a favore degli ospiti che segnano con Stivaletta e D'Ottavio, per i biancazzurri in gol Sessa. Per il centrocampista vastese è il 12° gol con la juniores, 17 in totale se si aggiungono i 5 fatti con la prima squadra.

Nel prossimo turno il Vasto Marina, arrivato a 20 vittorie, attende in casa l'ultima in classifica, il San Vito 83, per un testacoda dall'esito scontato. Poi i ragazzi di Maccione si prepareranno in vista della finale regionale contro la Torrese. Il San Salvo di Di Nardo andrà invece a far visita al Francavilla.





Virtus Cupello-Acqua&Sapone 2-1. I rossoblu si confermano rivelazione del campionato. La squadra di mister Di Martino vince grazie alle reti di Berardi e Antenucci che firmano la 14esima vittoria stagionale.

Nonostante una rosa limitata i cupellesi onorano l'impegno e portano a casa i 3 punti che permettoni di scavalcare il San Salvo e piazzarsi al secondo posto in classifica con un vantaggio di 2 punti sui biancazzurri. Nell'ultima giornata impegno esterno a Cepagatti contro la Torre Alex.

Vastese-Folgore Sambuceto 3-0. Non sono da meno i giovani biancorossi che in casa vincono con gol di Di Croce nel primo tempo e Forte e Piccinini nella ripresa. Per la squadra di mister Stivaletta è il 13esimo successo in campionato. I biancorossi chiuderanno una più che positiva stagione in casa del River Casale dove si giocheranno la quarta posizione.

I risultati della 25esima giornata (12° di ritorno). Castiglione Val Fino-Torre Alex Cepagatti 3-2, Il Delfino Flacco Porto-Miglianico 1-0, San Salvo-Vasto Marina 1-2, San Vito-River Casale 2-3, Valle Del Foro-Francavilla 4-2, Vastese-Folgore Sambuceto 3-0, Virtus Cupello-Acqua&Sapone 2-1

La classifica. Vasto Marina 63, Virtus Cupello 48, San Salvo 46, Vastese 44, River Casale* 40, Castiglione Val Fino 36, Miglianico 33, Folgore Sambuceto 32, Il Delfino Flacco Porto* 32, Acqua&Sapone 31, Francavilla 30, Valle Del Foro 26, Torre Alex Cepagatti 24, San Vito 8 (* una partita in meno)

Il prossimo turno, lunedì 7 aprile, ore 15.00. Folgore Sambuceto-Il Delfino Flacco Porto, Francavilla-San Salvo, Miglianico-Castiglione Val Fino, River Casale-Vastese, Torre Alex-Virtus Cupello, Valle Del Foro-Acqua&Sapone, Vasto Marina-San Vito