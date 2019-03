Secondo appuntamento con L'Edicola del Bar Walter, in questa puntata sono stati ospiti di Stefano Troilo gli atleti della Podistica Vasto del presidente Daniele Altieri, noto tifoso tigrato e mago dei travestimenti che ha anche svelato il motivo delle sue trasformazioni.

A seguire è intervenuto Luigi Cicchini, assistant coach della Bcc Vasto Basket, per parlare del momento positivo della squadra cittadina. Il super appassionato Carlo Troilo ha commentato la partita dell'Incoronata Calcio Vasto vittoriosa a Carunchio contro il Mario Turdò e ora seconda in classifica. Gabriele Cerulli, conosciuto come il Cobra, ha affrontato il tema Vastese Home Made.

A seguire l'appello di Pino De Filippis, ds del Termoli, rivolto a mister Antonio Liberatore e ai ragazzi del Real Tigre. Direttamente da Montefalcone nel Sannio, Fabio Cordisco, esperto calciofilo, ha ricordato la convocazione di Chiara Pasciullo, sua compaesana che milita nell'Audax Palmoli, in Nazionale Italiana Under 15.

Poi i consigli di Dario Boccardo, specialista dei pronostici, oltre al suo commento sulla partita del Real Tigre a Moscufo. Nel finale l'intervento di Massimo Vecchiotti, allenatore del Francavilla ormai salvo dopo la vittoria di domenica all'Aragona contro il Vasto Marina, sua ex squadra. Il mister, colpito dalla simpatia del conduttore, a fine puntata gli ha rivolto un divertito: "Ma d'addò si scit?".

Assente giustificato il Capitano, Tonino Di Santo, che tornerà prima possibile a cantare la sigla di chiusura e a raccontare i suoi aneddoti, lo aspettiamo presto.