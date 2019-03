Allievi Regionali, Manoppello Arabona-Bacigalupo 0-2. Nella difficile trasferta di Manoppello una doppietta di Ciccotosto regala la terza vittoria consecutiva agli allievi regionali della Bacigalupo che salgono a 23 punti in classifica e proseguono il loro momento positivo.

La gara si mette subito in discesa per la squadra di mister Maurizio Baiocco che passa in vantaggio al 2' su rigore concesso per fallo su Benvenga e trasformato alla perfezione da Ciccotosto. I padroni di casa provano a reagire ma non creano particolari occasioni, così a pochi istanti dall'intervallo arriva anche il raddoppio dei vastesi: Frangione, su una punizione procurata da Cozzolino, mette in mezzo il pallone su cui si avventa ancora Ciccotosto che di testa anticipa il portiere locale e firma la sua doppietta personale.

Nella ripresa Cozzolino, autore di una grande prova e sicuramente tra i migliori in campo, supera un paio di avversari e va vicino al tris con un bellissimo tiro da 30 metri che sfiora la traversa. Negli ultimi 10 minuti la Bacigalupo con Natarelli e Canosa W. segna anche altre due reti che però vengono entrambe annullate dall'arbitro per fuorigioco; il match termina quindi 2-0 per i vastesi che, su un campo molto ostico e insidioso, sono riusciti a offrire una buona prestazione e a ottenere 3 punti d´oro.

Tabellino

Manoppello Arabona-Bacigalupo 0-2 (0-2)

Reti: 2'Ciccotosto su rigore (B), 40' Ciccotosto (B)

Bacigalupo: Canosa A., Tracchia, Vicoli, Carriero, Frangione, Aganippe, Benvenga (Canosa W.), Ciccotosto, Natarelli (Ciccarone), Fiore, Cozzolino. All. Maurizio Baiocco

Giovanissimi Regionali, Il Delfino Flacco Porto-Bacigalupo 2-1. Continua lo sfortunato trend fuori casa dei giovanissimi regionali della Bacigalupo che perdono contro Il Delfino Flacco collezionando la quinta sconfitta esterna su altrettante gare giocate in trasferta nella seconda fase.

Inizio shock per i vastesi che dopo 12 secondi sono già in svantaggio: una dormita generale regala infatti ai padroni di casa il gol lampo dell'1-0. Passa qualche minuto e i pescaresi sfiorano anche il raddoppio colpendo una traversa, poi piano piano la squadra di mister Massimo Baiocco entra in partita e, dopo un paio di occasioni avute da Irace e Liberatore nella prima frazione, gioca un buon secondo tempo: la migliore opportunità è per Di Lorenzo che dal limite dell'area scheggia la traversa.

I vastesi al 60' chiedono anche un calcio di rigore per fallo su Carulli, ma l'arbitro lascia correre e, sul capovolgimento di fronte, Il Delfino Flacco trova il raddoppio. Non molla la Bacigalupo che accorcia le distanze al 62' con un colpo di testa di Di Virgilio e riapre la gara, che comunque si chiude sul 2-1 per i pescaresi.

La squadra di mister Massimo Baiocco continua ad avere difficoltà a fare punti fuori casa, dove finora ha perso partite anche contro squadre decisamente alla portata: di certo, in particolare in questa sfida e nelle trasferte con Pineto e Virtus Vasto, la fortuna e gli episodi non sono stati favorevoli alla Bacigalupo, ma bisogna fare di più se si vuole migliorare, evitando di regalare reti agli avversari. Nel prossimo turno si tornerà a giocare tra le mura amiche, a Vasto Marina arriverà la R.C. Angolana.

Tabellino

Il Delfino Flacco Porto-Bacigalupo 2-1 (1-0)

Reti: 1' Viesti (IDF), 60' Pesce (IDF), 62' Di Virgilio (B)

Bacigalupo: Di Guilmi, Maccione, Ciancaglini (Notarangelo), Carulli (Pietrocola), Sarchione, Fosco (Volpe), Antonino (Cieri), Di Virgilio, Di Lorenzo (Ciccotosto A.), Liberatore, Galiè (Irace) (Ciccotosto C.). All. Massimo Baiocco

Il punto sui campionati Allievi e Giovanissimi Regionali. Si è giocata la 12° giornata della seconda fase dei campionati allievi e giovanissimi regionali abruzzesi, ecco il punto della situazione.

Allievi girone d'élite per il titolo regionale. Goleada della R.C. Angolana che rifila 6 reti al Lauretum e conserva il proprio vantaggio su Giovanile Chieti e Poggio degli Ulivi, vittoriose contro Amiternina e Cologna; sconfitta di misura per il River Casale che viene battuto a Celano, nel posticipo di domenica pomeriggio sorride la D'Annunzio Marina che piega per 2-1 la Marsica.

Classifica allievi girone d'élite per il titolo regionale: R.C. Angolana 29, Giovanile Chieti* e Poggio degli Ulivi 22, Amiternina 17, D'Annunzio Marina 15, Marsica 14, River Casale 13, Celano 12, Cologna e Lauretum* 11 (* una partita in meno)

Allievi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo. Colpo grosso della Spal Lanciano che sbanca il terreno della Caldora, risultato a sorpresa anche a Francavilla dove i padroni di casa vengono bloccati sul 3-3 dal Miglianico: ne approfittano la Virtus Vasto e la Bacigalupo sconfiggendo rispettivamente l'Acqua e Sapone e il Manoppello Arabona. Nella lotta per non retrocedere infine il Sant'Anna conquista 3 punti fondamentali battendo con un secco 2-0 la Virtus Cupello.

Classifica allievi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo: Virtus Vasto 29, Bacigalupo, Caldora e Francavilla 23, Spal Lanciano 17, Acqua e Sapone 13, Sant'Anna 9, Manoppello Arabona 8, Miglianico e Virtus Cupello 7, San Salvo* 6 (* una partita in meno)

Giovanissimi girone d'élite per il titolo regionale. Nel posticipo di lunedì la capolista Poggio degli Ulivi viene sconfitta con un pirotecnico 5-3 dai Delfini Biancazzurri e vede avvicinarsi la R.C. Angolana che espugna il campo della Virtus Vasto e si porta a -1 dal primo posto; nelle altre gare successi interni per il Penne, per l'Olympia Cedas e per Il Delfino Flacco che superano rispettivamente il Celano, il Pineto e la Bacigalupo.

Classifica giovanissimi girone d'élite per il titolo regionale: Poggio degli Ulivi 30, R.C. Angolana 29, Olympia Cedas e Penne 17, Bacigalupo e Delfini Biancazzurri 16, Il Delfino Flacco 15, Pineto 11, Virtus Vasto 10, Celano 8

Giovanissimi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo. Nell'alta classifica sorridono la Giovanile Chieti, il Fossacesia e il River Casale che superano la Virtus Cupello, il Francavilla e il Lauretum, rallenta invece la Caldora che non va oltre l´1-1 sul terreno dei Quattro Colli; chiude il quadro del 12° turno la sfida tra D'Annunzio Marina e Fater Angelini, terminata in parità.

Classifica giovanissimi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo: Giovanile Chieti 27, Caldora 25, Fossacesia e Francavilla 23, River Casale 21, D'Annunzio Marina 17, Quattro Colli 10, Fater Angelini 9, Lauretum 7, San Salvo* 6, Virtus Cupello 0 (* una partita in meno)

Loris Napoletano