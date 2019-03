Manca una giornata alla conclusione del campionato di serie C2 di calcio a 5. Sabato prossimo il Casalbordino del presidente Santoro sarà di scena a Chieti per giocarsi la promozione, con la consapevolezza di avere il destino nelle proprie mani. Basterà conquistare un punto contro l'Integra Sport Chieti per guadagnare la tanto agognata promozione in serie C1. Exploit di fine stagione per un Cupello rimaneggiato capace di conquistare una vittoria ad Ortona grazie un Sante Mileno strepitoso.

Casalbordino – Phoenix Ortona 8-2. Nella penultima di campionato gli uomini di Alfredo Lanza vincono come da pronostico la sfida con il fanalino di cosa Phoenix Ortona e si preparano ad affrontare la settimana più lunga della stagione. Con Di Ghionno, diffidato, tenuto precauzionalmente in panca, ai padroni di casa bastano appena due minuti per andare in gol, con Ninni lesto a tirare su una ribattuta della difesa. L’Ortona prova a farsi vedere in avanti ma al 9’ Fortunato trova facilmente il raddoppio. I casalesi spingono sull’acceleratore e al 21’Giurastante si infila tra le maglie della retroguardia avversaria per il 3-0. I tentativi dell’Ortona trovano un Della Penna attento e al 26’ il Casalbordino blinda il risultato con un perfetto schema da calcio d’angolo che manda nuovamente in rete capitan Fortunato.

Si torna in tempo e Ninni è un fulmine a trovare la rete della personale doppietta (5-0). Mister Lanza fa ruotare i suoi uomini, dando spazio anche ai giovanissimi, anche se il 6-0 arriva dai piedi del veterano D’Alonzo, su assist di un ispirato Ninni. Al 17’ c’è gloria anche per Vittorio Cavuto, che si fa trovare pronto su uno schema da calcio d’angolo. Al 26’ è Giurastante a segnare l’ottavo gol della squadra di casa. L’Ortona riesce a segnare prima con una sfortunata autorete del portiere Moretti (entrato al posto di Della Penna), e poi con una bella azione finalizzata da Del Ry. Finisce 8-2 con la notizia della vittoria del Lanciano contro il Francavilla che regala la consapevolezza che la promozione è solo ad un punto. Sabato si preannuncia un gran pubblico in trasferta a Chieti per coronare una stagione entusiasmante.

Tombesi Ortona – Virtus Cupello 5-6. Al Cupello basta il super bomber del campionato Sante Mileno per trovare una difficile vittoria sul sintetico di Fontegrande. La formazione allenata da Giampaolo Porfirio si presenta con solo sei uomini in distinta nella sfida con il Tombesi Ortona, penalizzata dalle assenze per lavoro di Grimaldi, Galante e Cocchini e degli squalificati Perazzoli, Scafetta e Sputore. Sono i padroni di casa a trovare subito il vantaggio, con Mileno che con le prime due reti ribalta i risultato, prima che l’Ortona segni ancora per il 3-2 con cui si va al riposo. Si torna in campo e sono i padroni di casa ad incrementare il punteggio, con due reti in 5 minuti che portano il risultato sul 5-2. A quel punto si fa valere la carica agonistica dei cupellesi che trova in Sante Mileno il suo terminale offensivo. Il pivot vastese segna 4 gol, portando a 57 il suo bottino in campionato e regalando una vittoria insperata alla sua squadra. Il Tombesi ci prova giocando la carta del portiere di movimento, ma Meninni è bravo a negare il pareggio in almeno un paio di occasioni. Finisce con un 6-5 che aumenta i rimpianti per una Virtus Cupello che con qualche attenzione in più durante l’arco della stagione avrebbe potuto centrare l’ingresso nei playoff. Sabato l’ultima sfida della stagione in casa contro il Città di Penne.

La 12ª giornata di ritorno. Atletico Lanciano – Delfino Francavilla 8-2; Pino Di Matteo – Futsal Fossacesia 5-6; Real Guardiagrele – Integra Sport Chieti 7-2; Casalnordino – Phoenix Ortona 8-2; Città di Penne – Real Atessa 7-1; Tombesi Ortona – Virtus Cupello 5-6. Riposa: Virtus Majna

La classifica. 51 Casalbordino; 48 Atletico Lanciano; 47 Delfino Francavilla; 46 Real Guardiagrele; 42 Città di Penne; 38 Virtus Cupello; 30 Pino Di Matteo; 29 Virtus Majna, Integra Sport Chieti; 26 Tombesi Ortona; 21 Futsal Fossacesia (una gara in più); 15 Real Atessa; 4 Phoenix Ortona