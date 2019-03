Antonio Del Casale, segretario del Partito democratico di Vasto. A distanza di un anno, un'altra crisi amministrativa. C'è una via d'uscita, oppure è il centrosinistra è all'ultimo atto?

"Come gruppo consiliare del Pd, siamo stati sempre presenti in aula, ma è evidente la necessitò di realizzare una serie di punti che abbiamo inserito nel programma amministrativo: la questione urbanistica (Piano Cervellati per il recupero del centro storico, Piano spiaggia e Sic) e fare in modo che la città sia pronta per la stagione estiva".

Dopo l'apertura della crisi, il sindaco, Luciano Lapenna, ha dichiarato di voler parlare coi rappresentanti delle forze politiche della maggioranza. Ci saranno delle consultazioni. Il Pd ribadirà fiducia al sindaco e all'amministrazione comunale?

"Abbiamo sempre dimostrato responsabilità e voglia di fare in Consiglio comunale. Abbiamo altresì ribadito la necessità di risolvere le questioni prioritarie per dare risposte ai cittadini e ai tecnici. Il nostro obiettivo non è sopravvivere, ma programmare e e realizzare i punti programmatici".

Lapenna ha azzerato la Giunta, revocando gli incarichi a tutti gli assessori. Nel corso delle consultazioni proporrete una reintegra dei tre assessori del Pd, Vincenzo Sputore, Lina Marchesani e Nicola Tiberio?

"Ne discuteremo in modo veloce nel partito: andremo a sentire il gruppo consiliare e a consultare i nostri iscritti. Ma la Giunta è organo di fiducia del sindaco, è lui che decide. Più che i nomi, ci interessa la realizzazione del programma. Non mi interessano le questioni personali, né le diatribe".