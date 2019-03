Il tratto iniziale della pista ciclabile Vasto-San Salvo è pieno di buchi. Le assi di cui è fatto il percorso nei primi 30 metri marciscono e si rompono. Così diventano un'insidia per i molti cicloamatori che, nei primi giorni di primavera, decidono di farsi un giro in bici sulla riviera.

"In una mia precedente segnalazione dello scorso 16 marzo - scrive Renato Rossi, lettore di zonalocale.it - avevo, anzitempo, cantato vittoria in quanto, con gradita sorpresa, avevo registrato l'inizio dei lavori per la riparazione di alcune delle tavole rotte, della parte iniziale della pista ciclabile Vasto - San Salvo.

Ieri, ripercorrendo, nel mio solito giretto domenicale, la pista ciclabile purtroppo ho potuto constatare che le tavole riparate sono rimaste quelle sostituite circa 15 giorni fa.

Allora tra me e me mi sono detto: o i manutentori hanno terminato il legname o le viti o, più malignamente....la voglia di portare a termine la riparazione.

Infatti a distanza di pochi metri dalle tavole sostituite, ne sono rimaste altre completamente rotte, che possono tra l'altro essere causa di possibili cadute di bikers o di pedoni.

Inoltre permane anche una situazione di potenziale pericolo in quanto molti dei pozzetti dei lampioni a lato della pista, tutti divelti sicuramente da vandali, sono totalmente aperti, con fili elettrici a vista.

A proposito di atti vandalici, in questi giorni qualcuno si è divertito ad abbattere una parte del parapetto in legno che costeggia la pista ciclabile.

A questo punto, visto il crescendo vandalismo, forse è il caso che l'amministrazione di Vasto, prenda ad esempio gli interventi già messi in atto dal Comune di San Salvo, per combattere questo grave fenomeno di inciviltà, provvedendo ad installare, nei luoghi più sensibili della citta, delle telecamere a circuito chiuso per individuare i responsabili di questi atti di vandalismo, con costi che gravano poi sulla collettività vastese.

Ora, gli interventi di manutenzione della viabilità di Vasto, all'attenzione dell'assessore competente, avranno sicuramente un grado di priorità, (se si considera la situazione in cui versano le strade e vie principali della città), ma anche la zona del litorale di Vasto Marina, molto frequentata da residenti e non, non può essere lasciata, a mio avviso, per molto tempo in questa situazione di degrado.

Fatto trenta forse è il caso di fare uno sforzo e fare trentuno, in quanto non penso che la sostituzione di una decina di tavole in legno, non trovi compatibilità nel budget previsto per gli interventi manutentivi del Comune".