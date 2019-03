Con il suo ultimo giorno di servizio il capo reparto esperto Nicola Bozzelli, responsabile del distaccamento di Vasto, lascia i Vigili del fuoco per la meritata pensione. Il suo ingresso nei Vigili del fuoco era stato nel 1974, con il servizio militare. Poi era rientrato come effettivo nel 1978, svolgendo i primi 5 anni di servizio a Trieste. Per lui anche esperienze a Castel di Sangro e Venezia, prima del rientro a Vasto. Da maggio 2012 ha assunto l'incarico di responsabile del distaccamento di via Madonna dell'Asilo, succedendo a Cosimo Colameo. Da domani sarà il CRE Salvatore Palombino a prendere il suo posto nella caserma di Vasto.

A Nicola Bozzelli gli auguri per una meritata pensione da parte di tutti i Vigili del fuoco che hanno svolto servizio con lui in questi anni e da parte della redazione di Zonalocale.it.