Domani, sarà il giorno dell'ultimo saluto a Valeria Zinni, la diciannovenne morta a a Vasto venerdì scorso dopo un grave malore accusato a scuola. Le esequie funebri verranno celebrate alle 14,45 nella chiesa di San Giovanni Bosco.

La notizia del 28 marzo - "Siamo attoniti". E' scossa Letizia Daniele, dirigente del Liceo artistico Pantini-Pudente di Vasto.

E' un giorno di tristezza e sconforto per studenti, professori e personale amministrativo, che conoscevano tutti Valeria Zinni, una studentessa di 19 anni, morta oggi a causa di un malore che le è stato fatale.

"La conoscevo. La vedevo entrare a scuola ogni mattina", racconta la preside. "Anche oggi era con l'insegnante di sostegno, non sembrava stesse male e aveva anche mangiato uno yogurt. A un certo punto, ha sentito la musica che proveniva dall'auditorium e ha mostrato l'intenzione di andare ad ascoltarla. L'insegnante l'ha accompagnata nell'auditorium e la ragazza sembrava gradire la musica. All'improvviso, ha poggiato la testa all'indietro. E' stata subito soccorsa e fatta distendere. Quindi è giunto il personale del 118 che, dopo le prime cure sul posto, l'ha trasportata in ambulanza in ospedale. Più tardi, è arrivata la telefonata in cui ci hanno comunicato che la ragazza non ce l'aveva fatta".

La triste notizia si è rapidamente diffusa a scuola, gettando tutti nello sconforto.