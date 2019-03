Le forze dell’ordine e i volontari del gruppo comunale della Protezione civile sono impegnati senza sosta a Vasto nelle ricerche di Eleonora Gizzi, educatrice di 34 anni, che da mezzogiorno di venerdì si è allontanata volontariamente da casa interrompendo ogni contatto con la famiglia. La telecamera di una concessionaria di auto ha fermato il tempo alle 11.29 del 28 marzo riprendendo per l’ultima volta Eleonora che lascia il civico 69 di via San Michele dove da lunedì scorso era in malattia presso i genitori. E’ andata via lasciando Pimpa, la cagna meticcia di 7 anni di taglia media e dal pelo corto e lucido, senza portare con sé sigarette, cellulare, soldi e le chiavi dell’appartamento di Pescara. Nel capoluogo adriatico Eleonora Gizzi lavora nell’asilo nido ‘La Mimosa’: aveva preso qualche giorno di riposo per rimettere a posto i pezzi della sua vita frantumata da mille pensieri, che l’affollavano la mente. Con l’affetto e l’attenzione della mamma Grazia Marinucci, casalinga e del papà Italo, geometra Anas in servizio a Pescara. Venerdì mattina aveva portato Pimpa fuori casa per la solita passeggiata, non c’era stato nessun episodio particolare oltre la poca forza di ”rimettersi in moto”. Diploma in pianoforte conseguito al Conservatorio di Bologna, ultimo anno di musicoterapia al Conservatorio ‘Luisa D’Annunzio’ di Pescara per essere più vicina ai diversamente abili.

E’ un continuo squillare del telefono, con amici e parenti che sono vicini ai genitori di Eleonora, in attesa che arrivi l’altra figlia, Noemi di 38 anni, che vive a Lecco. Sono state controllate tutte le zone dove l’educatrice soleva andare lungo la costa vastese e anche nei comuni vicini. Pur di avere un filo di speranza dove attaccarsi è stato sbloccato il cellulare di Eleonora e contattati tutti i numeri in entrata e uscita: ma nessun elemento utile è stato raccolto. E’ stato anche controllato il computer che non ha fornito nessun ulteriore aiuto. ”Non pensare a niente e torna qui a casa da noi, da tua madre e da Pimpa – dice il papà – ti stiamo aspettando a braccia aperte. Ti vogliamo bene, solo insieme si risolvono tutti i problemi”. Intanto la famiglia Gizzi è stata contatta dalla redazione ‘Chi l’ha visto’ per aiutare nelle ricerche della giovane educatrice.

Due segnalazioni sono giunte alla centrale operativa della Protezione civile. Una stamane a Vasto Marina nei pressi del ponte della ferrovia dove un operaio della Sevel alle 5 avrebbe incontrato vagare a piedi Eleonora, un’altra chiamata per annunciare che una persona l’ha incrociata nei pressi della vicina chiesa della Madonna del Sabato Santo. Il telefono squilla, un’altra segnalazione: questa volta il papà Italo esce di corsa con Pimpa, che sia la meticcia a ritrovarla? E’ noto solo che si deve cercare una ragazza di statura media, capelli corti lisci, con un giubbotto e pantaloni neri e una sciarpa verde.

Pino Cavuoti