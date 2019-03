Termina con una sconfitta per la Pro Vasto femminile la sfida con la Femminile Pescara, formazione che raggiunge l’Audax Palmoli in vetta alla classifica di un campionato di serie C che ora resterà fermo un mese prima del rush finale. Una partita che per lunghi minuti rischiava di non essere disputata perchè… mancava l’arbitro. Quando i dirigenti della formazione vastese si sono resi conto che l’arbitro non arrivava hanno contattato i responsabili federali. Del direttore di gara designato nessuna notizia, ma l’impegno che entro breve sarebbe stato trovato un sostituto. Ci sono volute una cinquantina di telefonate e un’ora di attesa, con le ragazze pronte per giocare ma molto nervose per la situazione, prima che arrivasse l’arbitro rintracciato dalla federazione. Al comunale di Cupello è arrivato Giuseppe Melfi, internazionale di beach soccer, che inizialmente ha lasciato perplessi i dirigenti pescaresi, per la sua provenienza. Infatti Melfi è di Palmoli, squadra che lotta testa a testa con il Pescara per la promozione in B. Ma l’esperto fischietto abruzzese, con una direzione di gara impeccabile sin dai primi minuti, ha restituito serenità dopo la snervante attesa in cui gli organi federali non sono riusciti a rispondere con tempestività alla situazione che si era creata.

La cronaca. Al Pescara bastano due minuti per passare in vantaggio. È La Civita a raccogliere un buon pallone da spedire alle spalle di Vitelli. Sono le ospiti a fare la partita, con una pressione costante alla ricerca del raddoppio. Al 17’ sugli sviluppi di un calcio d’angolo D’Ottavio colpisce verso la porta avversaria ma la palla viene deviata nuovamente in corner. Al secondo tentativo dalla bandierina le pescaresi trovano il gol, con la palla che vaga nell’area e la retroguardia della Pro Vasto che pasticcia realizzando un clamoroso autogol. Ancora Pescara in avanti, con Paolini che scatta sul filo del fuorigioco, supera Vitelli in uscita e insacca la rete del 3-0. La formazione di mister Mazzatenta cerca di lavorare bene a centrocampo per poi tentare l’assalto all’area avversaria. Il gol arriva da un calcio di punizione che Tiberio, da circa 30 metri, spedisce in porta complice una De Ascentiis non perfetta. Ma passa appena un minuto e il Pescara segna ancora, con Primi brava a raggiungere la palla respinta da Vitelli e segnare di testa. A due minuti dallo scadere Tiberio ci prova nuovamente da calcio piazzato, ma questa volta il portiere avversario è ben attento e non si fa beffare.

Si torna in campo e, al 9’, è ancora la squadra pescarese a segnare. Una bella apertura dalla fascia sinistra manda Primi a tu per tu con il portiere vastese, l’attaccante indovina l’angolino giusto e segna la sua personale doppietta che vale il 5-1. Tre minuti più tardi è Di Viesti a provarci, ma al momento della conclusione viene sbilanciata e non trova la porta. Al 20’ scontro di gioco tra due avversarie, con l’arbitro che ferma l’azione in maniera precauzionale vista la dura caduta a terra della pescarese. Fortunatamente nessuna conseguenza e partita che può ricominciare. La partita scende di tono, con molti fraseggi a centrocampo ed il Pescara che controlla senza troppi affanni. La Pro Vasto si affida ai piedi buoni di Martina Di Viesti, che gioca a tuttocampo cercando una difficile rimonta. L’ultima emozione arriva al 36’ quando Chiara Cieri si infila tra le maglie della retroguardia pescarese, raccoglie il bell’assist di Daniela Vitelli e supera in pallonetto il portiere avversario fissando il risultato sul 5-2 per gli ospiti. Ora ci sarà un mese di sosta, in cui due giocatrici della formazione biancorossa, Mazzatenta e Cravero, saranno impegnate con la rappresentativa abruzzese al Trofeo delle Regioni. Poi le ultime due sfide di quella che potrà essere archiviata come una stagione di transizione per la Pro Vasto che non è mai riuscita ad esprimersi su livelli costanti durante l’arco del campionato.

Pro Vasto Femminile - Femminile Pescara 2-5

Pro Vasto Femminile: Vitelli L., Di Rocco (26’ Campobassi), Napolitano (7’ st Cieri), Silvestri (18’ st Di Francesco), Smerilli, Tumini (30’ st Nucciarone), Cravero, Di Viesti, Mazzatenta, Tiberio (25’ st Belarbi). Panchina: Serra. Allenatore: Mazzatenta

Femminile Pescara: De Ascentiis, Litro, La Mattina, Coronato (34’ st D’Alessandro), Orlandi, Di Feliciantonio, Paolini, Fiorenza, Primi, La Civita, D’Ottavio (22’ st Ciccone). Panchina: Lelli, Di Rocco, Di Meo. Allenatore: Di Giovanni

Arbitro: Melfi (sez. Vasto)