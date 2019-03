Nella palestra del “Raffaele Mattioli” di San Salvo si sfidano gli Amici del Basket San Salvo, in corsa per la salvezza e il Were Basket Ortona, prima forza del campionato e in lotta per il salto di categoria. La palestra è gremita in ogni ordine di posto, tantissimi i tifosi del San Salvo, presenti in massa i supporters della squadra ospite.

Sulla carta sembra una partita proibitiva per il team sansalvese al cospetto di una formazione solida in tutti i reparti, che ha 4 punti di vantaggio sul Pescara, seconda in classifica e che ha subito solo 2 sconfitte nell’arco di tutto il campionato.

Gli Amici del Basket San Salvo, oltre ad avere molti punti in meno della squadra avversaria, sono privi di giocatori importanti come Biasone e De Rosa. Inoltre Maggio viene portato in panchina da Linda Ialacci ma non è arruolabile per motivi di salute.

Il primo quarto è terrificante, gli Amici infilano un parziale incredibile di 24-10 giocando in maniera perfetta. Nel secondo la formazione sansalvese continua a giocare bene e continua ad essere in vantaggio con 5 punti di scarto. Nel terzo quarto il Were prova a reagire ma gli Amici terminano ancora in vantaggio. Nell’ultimo quarto la panchina lunga della capolista fa la differenza anche se fino alla fine la partita è in bilico. L’incontro termina con la vittoria degli ospiti con il punteggio di 71-61.

Analizzando il match si può affermare con certezza che questa è stata la migliore prestazione di tutta la stagione per la squadra sansalvese. Negli Amici hanno giocato in sette poiché sono entrati l’utile Nanni e Salvatorelli ma il quintetto titolare composto da Borromeo, Assogna, Desiati, Celenza e Pasquini ha giocato una partita straordinaria.

Il capitano Desiati e Celenza sono sembrati due giovani e hanno realizzato canestri a raffica come cecchini infallibili, Borromeo è stato come al solito fenomenale, Assogna è stato straordinario in attacco ed in difesa e Pasquini con la sua determinazione e la sua solidità fisica è stato straripante.

Una nota di merito va al coach sansalvese Linda Ialacci per il gioco della squadra e per la sua grande tenacia. Il pubblico è stato il sesto uomo in campo e la sconfitta che non porta punti in classifica questa volta ha il sapore di una grande vittoria morale.

Sabato 5 Aprile, alle 18.30, gli Amici torneranno a giocare in casa, con il Maccabi Ripalimosani, in una partita delicata e fondamentale.

Emanuele Di Nardo