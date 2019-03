Lunedì 31 marzo alle ore 20:30 andrà in onda su Trsp la trasmissione "Un sogno made in Italy" ideata e scritta da Vincenzo Scardapane e prodotta dalla società SpettacoLab srl.

Ospite e protagonista assoluto di questa puntata pilota è l'imprenditore siriano Radwan Khawatmi, che attualmente dà lavoro a centinaia di italiani e che ha realizzato il sogno "americano" nel Belpaese con la sua Hirux International Spa.

Focus del programma è il tema dell'immigrazione, argomento caldo dell'attualità politica in questi giorni anche in Abruzzo in seguito al dibattito scatenato dai 40, dei 500 profughi sudafricani appena sbarcati a Lampedusa, inviati a Chieti dal Governo centrale come ospiti, senza il previo assenso del sindaco Umberto Di Primio risentito per aver subìto "la decisione di altri". Altri 120 immigrati sono stati assegnati alle altre tre province abruzzesi.

Accoglienza degli italiani, jus sanguinis, reato di clandestinità della legge Bossi-Fini, immigrazione al tempo della crisi economica, interreligione e intercultura, ritorno dell'emigrazione di italiani all'estero. Questi i temi del talk show, arricchiti da contributi filmati tra cui da segnalare un estratto di "L'Intercultura è Donna" di Lea Di Scipio - protagoniste le donne immigrate nel vastese - , e un servizio con una testimonianza forte da parte di una trentanovenne russa che, da 15 anni in Abruzzo, ha raccontato di come abbia preferito lavorare al night piuttosto che continuare a fare la badante perchè "stare con un vecchio 24 ore su 24 non è facile da sopportare".

Clicca qui per il video in anteprima

Il talk è stato magistralmente condotto da Paola Cerella e sono intervenuti l'assessore alle Politiche Sociali e per l'Immigrazione del Comune di Vasto Anna Suriani, il Cons. Reg. Abruzzo Antonio Prospero e il mediatore culturale Abdelhamid Hamid Hafdi. Anche il pubblico ha avuto il suo spazio con interventi e domande a Radwan Khawatmi. L'organizzazione dell'incontro, che ha avuto luogo il 14 febbraio scorso presso l'Agenzia per la Promozione Culturale di Vasto, è stata curata da Spettacolab, dall' Associazione Adriatica Immigrati e dalla Fo&Pa Scuola di Formazione Politica. I costi tecnici della produzione sono stati parzialmente coperti da alcuni sponsor, partner e contributi dei singoli.

“Un sogno made in Italy” è un talk show che affronta temi di attualità e pone al centro l'individuo nella sua capacità di autodeterminare il proprio futuro. I temi sono approfonditi secondo il linguaggio dell'infotainment favorendo la partecipazione del pubblico in studio.

Le storie e le visioni del mondo sono raccontate con schiettezza e pacatezza. Il racconto televisivo parte dalla storia di un ospite per poi declinare il tema in tutte le sue sfaccettature.

SpettacoLab è reduce da "#sanremoINSIDE 2014 " programma andato in onda in tutta Italia su 40 emittenti regionali che hanno totalizzato ascolti rilevati pari a quasi 1,6 mil. di telespettatori, più quelli delle tv non iscritte a Auditel. Quasi tutte le stesse emittenti manderanno in onda "Un sogno made in Italy", tant'è che l'intenzione di SpettacoLab è quella di realizzare a Vasto la serie.

Un ciclo di 10 puntate con lo stesso format. Una nuova opportunità di partecipazione civile e confronto su temi di attualità per gli abitanti della zona. E una grande occasione di visibilità per le aziende sia nel mercato vastese che nazionale data la diffusione in tutta Italia del programma.

https://www.facebook.com/unsognomadeinitaly