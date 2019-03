"Progetto per Vasto invita e sollecita la maggioranza dei consiglieri comunali in carica che hanno veramente a cuore le sorti ed il futuro di Vasto a presentare, contestualmente, le proprie dimissioni in forma ultra dimidium", oltre la metà dei membri dell'assemblea, "al fine di determinare lo scioglimento del Consiglio comunale e le conseguenti elezioni per un nuovo sindaco ed una nuova amministrazione comunale". Lo chiedono Massimo Desiati e Andrea Bischia, consiglieri comunali di PpV, insieme a Valerio Ruggieri, coordinatore del movimento politico d'opposizione.

"Il trascinarsi di una crisi oramai conclamata da più tempo, tra contrasti politici e rimpasti di Giunta - affermano i tre esponenti di Progetto per Vasto - sta condannando, in maniera irreversibile, la nostra città ad un declino sociale ed economico da cui diventa sempre più difficile risollevarsi.

I consiglieri comunali di PpV, pertanto, si rendono da subito disponibili a sottoscrivere, unitamente ad altri colleghi, qualsivoglia sia la loro attuale collocazione di maggioranza o minoranza, le proprie dimissioni irrevocabili se contestuali a quelle di un numero di consiglieri adeguato per il raggiungimento dell’obiettivo dello scioglimento del Consiglio comunale".