"Un sindaco che ha a cuore gli interessi delle famiglie, delle imprese, dei cittadini in genere, invece di accampare pretesti per azzerare la sua Giunta per ridisegnarla secondo i propri desiderata, avrebbe trovato uno stimolo e un utile suggerimento dal convegno per meglio superare gli ostacoli delle procedure fini a se stesse". Angelo Bucciarelli, dirigente del Partito democratico di Vasto, replica a muso duro a Luciano Lapenna.

Aria pesante nel circolo di piazza del Popolo dopo che il primo cittadino ha revocato gli incarichi a tutti gli assessori, aprendo una nuova crisi politica in Comune. Parlando di "fuoco incrociato della stessa maggioranza contro il sindaco e la Giunta" e del convegno di Vastoviva come della goccia che ha fatto traboccare il vaso, il sindaco ha lasciato intendere di non aver gradito le precedenti critiche provenienti dai vertici locali del Pd, né le ultime stoccate dello stesso Bucciarelli, né tantomeno la presenza al dibattito di sabato del segretario regionale del Pd, Silvio Paolucci, e della deputata Maria Amato.

La replica - "Non è vero - ribatte Bucciarelli - che Luciano Lapenna non è stato invitato. È vero il contrario, e ad invitarlo è stato l'onorevole Maria Amato. Se lui invece intendeva essere inserito nell'elenco dei relatori, questo non è stato fatto per la semplice ragione che l'associazione ha organizzato il convegno non per criticare Lapenna e la sua amministrazione, come afferma lui, ma per comprendere, interpretare, evidenziare, la capacità programmatoria e decisionale di un sindaco di una città di media grandezza dell'Emilia Romagna. Nei nostri interventi abbiamo parlato di palude burocratica e dell'immobilismo amministrativo che da esso ne deriva.

Vastoviva è un'associazione che crea opinione, che discute, è uno spazio per fare politica, aperta a tutti, non solo ai simpatizzanti del Pd. Infatti tra il pubblico numeroso presente alla manifestazione c'erano tanti cittadini interessati più al bene della città che alla tranquillità del sindaco e ai riti della politica".