Vittoria in trasferta per il San Salvo che supera di misura per 1-0 i cugini della Virtus Cupello. Tre punti importantissimi per il San Salvo che così ha centrato la salvezza mentre per la Virtus Cupello ormai i play-out sono a un passo.

Nella prima frazione partita viva con i rossoblu che hanno divorato il vantaggio con Di Pasquale invece gli ospiti si sono resi pericolosi con Antenucci e una rete annulata a Vitiello.

Nella ripresa gli uomini di Antonaci restano in 10 per un cartellino rosso rimediato da Fonseca al 12'. In seguito sarà espulso anche Martelli.

Al 70' Del Bonifro tocca la palla di mano su un cross di Cappelleti, per il direttore di gara è rigore. Dagli undici metri si presenta Vinciguerra che batte Garibaldi e regali i tre punti e la salvezza ai biancazzurri.

Domenica il San Salvo riceverà il Vasto Marina, sconfitto oggi 1-0 dal Francavilla di Vecchiotti, mentre la Virtus Cupello farà visita alla Vastese vittoriosa per 1-0 sul terreno del River Casale.

I risultati della 31esima giornata di Eccellenza (14° di ritorno). Acqua&Sapone-Avezzano 1-3, Capistrello-Pineto 2-1, Miglianico-Altinrocca 0-0, Montorio-Torrese 0-1, River Casale-Vastese 0-1, Rosetana-Alba Adriatica 1-3, San Nicolò-Civitella Roveto 6-1, Vasto Marina-Francavilla 0-1, Virtus Cupello-San Salvo 0-1

La classifica. San Nicolò 82, Avezzano 70, Torrese 62, Capistrello 56, Vastese 46, Alba Adriatica 44, Miglianico 44, Pineto 42, San Salvo 42, Francavilla 38, Vasto Marina 32, Montorio 32, Rosetana 32, River Casale 31, Acqua&Sapone 29, Virtus Cupello 27, Altinrocca 24, Civitella Roveto 14

Il prossimo turno, domenica 6 aprile, ore 15.00. Alba Adriatica-Capistrello, Altinrocca-Rosetana, Avezzano-Miglianico, Civitella Roveto-Acqua&Sapone, Francavilla-San Nicolò, Pineto-Montorio, San Salvo-Vasto Marina, Torrese-River Casale, Vastese-Virtus Cupello

Luca Di Sciascio