Il Vasto Marina perde in all'Aragona 1-0 contro il Francavilla. Gli ospiti segnano al 64’ con Bordoni e portano a casa i 3 punti che valgono la permanenza in Eccellenza.

Per i vastesi, che buttano via un'ottima occasione per allontanarsi dalla zona a rischio, si tratta dell'undicesima sconfitta stagionale. Resta però invariata la posizione in classifica in quanto dietro hanno perso tutte, tranne l'Altinrocca che ha pareggiato a Miglianico.

La partita. Scontro salvezza all’Aragona dove il Vasto Marina fuori di un punto dalla zona play-out, ospita il Francavilla degli ex Vecchiotti e Cianci, avanti di 3 punti in classifica.

Lo squalificato Precali schiera Giuliano, che rientra dalla due giornate di stop, a centrocampo e Manno unica punta, out Cesario. In panchina, con mister Rapino, il nuovo acquisto Franco Piscitelli, classe 1984, esterno alto ex Trani con trascorsi nelle giovanili di Torino e Siena e in D. Reduce da un infortunio è stato portato dal direttore sportivo Enzo Basler. Nel Francavilla sono assenti Vitale e Lalli, autore di 16 gol in campionato.

Gli ospiti si vedono subito in avanti al 5’ con Bordoni che dalla sinistra si accentra e tira da fuori area, Antenucci devia sopra la traversa. Al 18’ la punizione di Manno dal limite finisce alta. Al 32’ buona palla in area per Stango che non riesce ad essere preciso e manda fuori.

Al 37’ su calcio d’angolo dalla destra di Stango Menna arriva dalla retrovie e sfiora di testa. Nel finale i padroni di casa vanno più volte vicini al gol. Al 39’ con Stivaletta che si inserisce tra le linee, entra in area e colpisce ma il suo diagonale finisce di poco a lato.

Un minuto dopo bella azione di Stango che supera in velocità la difesa avversaria e calcia in porta, Cianci para, ma il guardalinee segnala il fuorigioco. Al 42’ altra buona occasione per Stivaletta e Manno serviti in area da Riella che in doppia battuta non riescono a segnare.

A inizio ripresa una conclusione per testa, prima Riella, poi Bordini, entrambe fuori. Al 64’ Francavilla in vantaggio, Bordoni riceve al limite dell’area avanza e tira, la palla si insacca alle spalle di Antenucci.

Al 69’ ancora Menna di testa su angolo ma la palla è fuori. Un minuto dopo Bordoni ci riprova, il portiere di casa blocca. Al 73’ primo cambio per il Vasto Marina che inserisce Piscitelli per Riella. All'88' la punizione d4l nuovo acquisto viene neutralizzata da Cianci.

Nel prossimo turno per la squadra di Precali è in programma l'impegno esterno a San Salvo contro i biancazzurri che oggi hanno vinto 1-0 a Cupello e conquistato la matematica salvezza.

Tabellino

Vasto Marina-Francavilla 0-1 (0-0)

Reti: 64’ Bordoni (Francavilla)

Vasto Marina: Antenucci, D’Alessandro (85’ Tramontana), Napolitano, Spagnuolo, Menna, Benedetto, Giuliano, Stivaletta (89' D'Ottavio), Riella (73’ Piscitelli), Stango, Manno. A disposizione Gaspari, Marinelli, Iammarino, Labrozzi. Allenatore Giancarlo Rapino (Precali squalificato fino al 2 aprile)

Francavilla: Cianci, Di Sabatino, Spinello, Milizia, Fedele (57’ D’Alessio), Storsillo, Galasso, Bordini, De Lucia (89’ Ciccocioppo), Contini, Conte (66’ Pantalone). A disposizione Perillo, Campagna, Firmani, Fattore. Allenatore Massimo Vecchiotti

Arbitro: Andrea Cattaneo di Civitavecchia (Pierluigi Lustri e Davide Stringini di Avezzano)

Ammoniti: Milizia (Francavilla), Benedetto (Vasto Marina), Spinello (Francavilla)

I risultati della 31esima giornata di Eccellenza (14° di ritorno). Acqua&Sapone-Avezzano 1-3, Capistrello-Pineto 2-1, Miglianico-Altinrocca 0-0, Montorio-Torrese 0-1, River Casale-Vastese 0-1, Rosetana-Alba Adriatica 1-3, San Nicolò-Civitella Roveto 6-1, Vasto Marina-Francavilla 0-1, Virtus Cupello-San Salvo 0-1

La classifica. San Nicolò 82, Avezzano 70, Torrese 62, Capistrello 56, Vastese 46, Alba Adriatica 44, Miglianico 44, Pineto 42, San Salvo 42, Francavilla 38, Vasto Marina 32, Montorio 32, Rosetana 32, River Casale 31, Acqua&Sapone 29, Virtus Cupello 27, Altinrocca 24, Civitella Roveto 14

Il prossimo turno, domenica 6 aprile, ore 15.00. Alba Adriatica-Capistrello, Altinrocca-Rosetana, Avezzano-Miglianico, Civitella Roveto-Acqua&Sapone, Francavilla-San Nicolò, Pineto-Montorio, San Salvo-Vasto Marina, Torrese-River Casale, Vastese-Virtus Cupello