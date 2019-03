Il tempo di scendere a consegnare la posta in un condominio, come fatto centinaia di altre volte, è stato sufficiente perchè qualche malintenzionato le rubasse lo scooter. Disavventura per una portalettere dell’agenzia di Vasto, derubata del ciclomotore aziendale. E’ successo venerdì scorso in via Bosco, traversa che affaccia su via del Cimitero da un lato e viadotto Histonium dall’altro. Come sempre, l’altro ieri, la postina, una delle dipendenti più scrupolose e attente di Poste Italiane, stava effettuando il suo giro nella zona assegnatale: tutto tranquillo fino a quando, in via Bosco, è successo quello che, a Vasto, nessuno ricorda fosse successo prima d’ora.

L’impiegata ha fermato lo scooter, si è diretta in uno stabile dove ha distribuito i plichi ma, quando è tornata sulla pubblica via, sorpresa, la moto non c’era più. Si è guardata intorno un attimo, verosimilmente smarrita e, quando ha capito, questione di un attimo, ha dato l’allarme. Un furto fulmineo, qualcuno la stava forse osservando e ha colto l’attimo propizio per mettersi in sella allo scooter e allontanarsi in fretta dalla zona. Incredulità anche da parte dei residenti della zona che si sono accorti di quanto era accaduto in quegli istanti. La postina, come da procedura, ha informato il capo agenzia della distribuzione che, a sua volta, ha denunciato il fatto. Sono i carabinieri della Compagnia di Vasto ad occuparsi delle indagini.