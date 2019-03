Prima Categoria, girone B. A 5 giornate dal termine prosegue la marcia al vertice dello United Cupello che vince di misura 1-0 a Castelfrentano nel testacoda contro l'ultima, grazie alla rete messa a segno da Marino. Partita non facile e sofferta nel finale per la capolista, dopo un primo tempo giocato bene ma senza riuscire a trovare la via del gol, con una traversa di Luciano al 22'. Per i rossoblu si tratta del 21° risultato utile consecutivo che permette alla squadra di mister Di Francesco di rimanere davanti a tutti.

Al secondo posto il Fara San Martino insegue staccato di un punto dopo la vittoria per 4-0 sul Monteodorisio. Il Palombaro passa 2-0 a Scerni con Pierri e Coletti e si piazza al terzo posto con il Tre Ville, sconfitto 2-1 dal Trigno Celenza di mister Buda.

Il Casalbordino vince 4-2 contro il Real San Giacomo, per i padroni di casa a segno Della Penna, autore di una doppietta, Di Matteo e Erragh. Pareggio per 2-2 tra Casolana e Guastameroli e Roccaspinalveti e Spal Lanciano. Buona prova dello Sporting San Salvo che sabato tra le mura amiche ha superato 2-1 il Real Montazzoli quarta forza del campionato.

I risultati della 25esima giornata di Prima Categoria (10° di ritorno), girone B. Casalbordino-Real San Giacomo 4-2, Casolana-Guastameroli 2-2, Castelfrentano-United Cupello 0-1, Fara San Martino-Monteodorisio 4-0, Scerni-Palombaro 0-2, Spal Lanciano-Roccaspinalveti 2-2, Sporting San Salvo-Real Montazzoli 2-1, Trigno Celenza-Tre Ville 2-1

La classifica. United Cupello 57, Fara San Martino 56, Tre Ville 46, Palombaro 46, Real Montazzoli 45, Casalbordino 44, Scerni 40, Guastameroli 37, Real San Giacomo 30, Trigno Celenza 30, Roccaspinalveti* 28, Sporting San Salvo* 25, Spal Lanciano 22, Casolana 22, Monteodorisio 16, Castelfrentano 12 (* una partita in meno)

Il prossimo turno, domenica 6 aprile, ore 16.00. Guastameroli-Sporting San Salvo, Monteodorisio-Castelfrentano, Palombaro-Trigno Celenza, Real Montazzoli-Real San Giacomo, Roccaspinalveti-Fara San Martino, Scerni-Casolana, Tre Ville-Casalbordino, United Cupello-Spal Lanciano

Seconda Categoria, girone G. La capolista Paglieta supera 1-0 in casa il San Buono distanziandolo ulteriormente e allungando sulle inseguitrici. Dietro il Real Montalfano pareggia inaspettatamente 2-2 in casa contro il Casalanguida penultimo, cupellesi in vantaggio con Smiles, D'Addario e Zacco portano in avanti gli ospiti, poi pareggia Florea. Il Gs Montalfano viene sconfitto nell'anticipo di sabato 4-1 a Fresa. A segno D'Ugo, Racano, Di Stefano e Delle Donne per i padroni di casa, Gentile per gli ospiti che possono puntare ai ply-off.

L'Incoronata vince 3-1 a Carunchio contro il Mario Turdò e aggancia il Real al secondo posto, vittoria di carattere per i biancorossi che su un campo tradizionalmente ostico sfoderano una grande prestazione. Le reti vastesi portano le firme di Trentino, Auriemma su rigore e Verrone. Il Mario Tano rifila un secco 2-0 al Colledimezzo, il Gissi ha la meglio per 1-0 sul Furci e allontana la zona a a rischio, mentre il Fossacesia 90 batte 3-1 la Valle Del Treste Liscia. Mancano 4 giornate alla conclusione e può ancora accadere di tutto.

I risultati della 22esima giornata (9° di ritorno) di Seconda Categoria, girone B. Fossacesia 90-Valle Del Treste Liscia 3-1, Fresa-Montalfano 4-1, Gissi-Furci 1-0, Mario Tano-Colledimezzo 2-0, Mario Turdò-Incoronata 1-3, Paglieta-San Buono 1-0, Real Montalfano-Casalanguida 2-2

La classifica. Paglieta 46, Real Montalfano 41, Incoronata 41, San Buono 40, Gs Montalfano 39, Fresa 37, Mario Tano 36, Gissi 29, Fossacesia 90 28, Colledimezzo 26, Mario Turdò 26, Furci 20, Casalanguida 16, Valle Del Treste Liscia 7

Il prossimo turno, domenica 6 aprile, ore 16.00. Casalanguida-Mario Turdò, Colledimezzo-Frsa, Furci-Fossacesia 90, Incoronata-Gissi, Montalfano-Paglieta, San Buono-Real Montalfano, Valle Del Treste Liscia-Mario Tano

Terza Categoria Vasto. L'Odorisiana padrona del campionato si aggiudica anche il big match contro la Virtus Rocca San Giovanni seconda per 1-0, autore del gol vittoria l'implacabile bomber Colonna, vera e propria macchina da gol, a 22 reti. La capolista a 3 giornate dalla conclusione ha un vantaggio di 8 punti sui rivali, le basta un pareggio, in virtù degli scontri diretti, vinti entrambi, per avere la matematica certezza del ritorno in Seconda Categoria.

Dietro è tutto ancora aperto per la qualificazione ai play-off che in Terza si disputeranno in qualunque caso, non essendo prevista, come in altre categorie, la regola del distacco dei punti. Tra Real Porta Palazzo e Carunchio, quarta contro terza, finisce in parità, 1-1. Ospiti in vantaggio con Marianacci, pareggio dei vastesi su rigore con Cinquina, al 9° centro nel torneo.

La Casalese, nell'anticipo di sabato, si sbarazza facilmente dello Sporting Vasto per 8-3, per la squadra di Melluso a segno Ferretti e Abdul, autore di una doppietta. Il Guilmi vince 1-2 in casa dei Lupi Marini di Torino Di Sangro, il Real Alto Vastese allunga la striscia positiva infliggendo un 4-1 alla Dinamo Roccaspinalveti, in gol per i padroni di casa Antenucci, Carosella e doppietta di Preta. Sorpresa a Lentella dove la Virtus Tufillo perde ancora, questa volta 4-2 con i padroni di casa che abbandonano l'ultima posizione grazie ai gol di D'Aulerio, Crisci, Roberti e Di Nanno.

I risultati della 19esima giornata (8° di ritorno) della Terza Categoria Vasto. Casalese-Sporting Vasto 8-3, Lentella-Virtus Tufillo 4-2, Lupi Marini-Guilmi 1-2, Odorisiana-Virtus Rocca San Giovanni 1-0, Real Alto Vastese-Dinamo Roccaspinalveti 4-1, Real Porta Palazzo-Carunchio 1-1

La classifica. Odorisiana 48, Virtus Rocca San Giovanni 40, Carunchio 36, Real Porta Palazzo 30, Guilmi 26, Casalese 26, Real Alto Vastese 24, Virtus Tufillo 23, Dinamo Roccaspinalveti 17, Lupi Marini 16, Lentella 13, Sporting Vasto 10

Il prossimo turno, domenica 6 aprile, ore 16.00. Carunchio-Sporting Vasto, Dinamo Roccaspinalveti-Casalese, Guilmi-Odorisiana, Real Porta Palazzo-Lupi Marini, Virtus Tufillo-Real Alto Vastese, Virtus Rocca San Giovanni-Lentella