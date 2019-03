Il 28 marzo 2014 i ragazzi della scuola Primaria "G. Spataro" si sono recati in viaggio d’istruzione a Roma accompagnati dalle loro insegnanti.

Nella mattinata gli alunni hanno fatto un tuffo nell’ epoca degli imperatori visitando i Fori Imperiali dove hanno ammirato i resti degli antichi edifici, templi e monumenti dove si svolgevano le attività commerciali, la vita sociale e civile degli antichi Romani.

Percorrendo la via Sacra hanno osservato i resti del tempio di Romolo, quello di Antonino e Faustina, lo splendido Arco di Settimio Severo, ben conservato, la Basilica di Massenzio adibita al disbrigo degli affari e all’amministrazione della giustizia; molto stupore ha destato il luogo della cremazione di Giulio Cesare, ricco di monete e fiori depositati dai turisti fans di questo famoso personaggio storico.

Non poteva mancare la visita, all’esterno e all’interno, dell’imponente Anfiteatro Flavio, chiamato abitualmente Colosseo forse perché nelle sue vicinanze era collocata una gigantesca statua dell’ imperatore Nerone detta "colosso".

Nel pomeriggio, dopo una sosta al Vittoriano e all’Altare della Patria, i ragazzi si sono recati a piazza del Parlamento per visitare lo storico palazzo di Montecitorio, sede della Camera dei Deputati.

Lì hanno potuto ammirare la bellezza del palazzo, soprattutto l’ala più recente che è quella tuttora adibita alle attività istituzionali. In particolare i bambini e le insegnanti sono rimasti colpiti dalla sala in stile liberty detta “transatlantico” , per l'arredamento che ricorda quello delle navi, e dalla sala gialla, arredata in stile rococò. La sala più bella ed emozionante è stata però l'aula delle sedute parlamentari: tutto lì è splendido, dal lucernario decorato con motivi floreali, agli affreschi, al pannello in bronzo alle spalle del posto assegnato al Presidente della Camera dei Deputati.

Agli alunni è rimasto negli occhi lo stupore per la bellezza di quanto visto e la coscienza dell'importanza dei luoghi che hanno visitato per la nostra storia.





Gli alunni e le insegnanti delle classi 5° E e 5° F della Scuola Primaria "G. Spataro"