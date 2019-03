In una prospettiva di continua crescita e di continuo miglioramento, il Circolo Tennis di Vasto è lieto di informare che la propria struttura ospiterà il maestro Stefano Macioce per uno stage di tre giorni, dal 31 marzo al 2 aprile, che comprenderà un aggiornamento sulle dinamiche tennistiche, con particolare riferimento alla preparazione atletica, aspetto fondamentale per una crescita tennistica.

Il maestro Stefano Macioce è stato il preparatore atletico della tennista Svetlana Kuznetsova, nel suo trionfo parigino. Non dimenticando che, a suo tempo, ha collaborato con i tennisti Davide Sanguinetti, Simone Bolelli e Paolo Lorenzi. Attualmente fa parte del Res Tennis Team e collabora con il team Massimo Sartori.

"Questa iniziativa - spiega il presidente del circolo, Giovanni Luisi - nasce da un preciso progetto di collaborazione con il mondo del Tennis, al fine di rendere la nostra organizzazione sempre più aggiornata e possibilmente competitiva, oltre ad una finalità di presentazione e di diffusione della nostra realtà cittadina. Infatti l'aspetto turistico ben si sposa con l'aspetto sportivo, in particolare con lo scambio di esperienze".