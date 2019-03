Le aspettative della vigilia sono state rispettate in pieno, con la BCC Vasto Basket che ha dovuto soffrire non poco prima di regolare una Pallacanestro Senigallia coriacea e ben messa in campo. I biancorossi solo nel finale di partita riescono a trovare quel vantaggio decisivo per condurre in porto la vittoria e conquistare due punti che blindano il terzo posto in classifica in vista delle ultime due giornate di regular seaason.

La cronaca. A spezzare l’equlibrio del match è Matteo Marinelli, che vive un derby personale con la squadra della sua città. Poi è Durini, partito nuovamente in quintetto, ad infilare la prima bomba di giornata per il vantaggio dei biancorossi. Il Senigallia, però, è bravo a trovare subito il pareggio (5-5), anche se poi è nuovamente il pivot dei vastesi a riportare avanti i suoi (5-7). La squadra allenata da Sandro Di Salvatore prova ad allungare il passo e per tre volte riesce a portarsi in vantaggio di 5 punti, con Serroni (8-13), Durini (12-17) e Di Carmine (14-19). Torna sul parquet anche Vincenzo Dipierro, dopo qualche settimana di stop. Ma il Senigallia si rifà sotto e con Pierantoni trova il canestro del meno uno (18-19) con cui si chiude il primo quarto.

L’inerzia del match si sposta a favore dei padroni di casa, che trovano subito il sorpasso e poi l’allungo fino al +6 con Perini (27-21), costringendo il tecnico vastese a chiamare timeout per riordinare le idee ai suoi. La formazione vastese sembra rispondere bene e, sfruttando la precisione di Serroni dalla lunetta, due volte 2/2, riesce a ricucire il distacco. Ancora una volta è Perini a dare sostanza al gioco dei marchigiani, con il canestro del 31-28 con cui si va al riposo lungo.

Si torna in campo e Biagio Sergio prova a dare la scossa ai suoi infilando il tiro da tre del pareggio (31-31), anche se poi Sartini può andare in lunetta per il nuovo sorpasso (33-31). Nessuna delle due squadre riesce a piazzare l’allungo decisivo, così il terzo quarto vive una fase di sorpassi e controsorpassi. La BCC Vasto Basket potrebbe provarci con il canestro da 3 di Dipierro (37-40), ma sul ribaltamento di fronte Sartini lo imita per il nuovo aggancio (40-40). Ma sono ancora i vastesi a rimettere la testa davanti, con Di Carmine (45-48) che chiude la frazione di gioco.

Ultimi dieci minuti ad alta intensità, che vedono ancora le due formazioni in campo spartirsi le realizzazioni dei canestri. Poi arriva il break di 7-0 a favore della BCC Vasto Basket, con Di Carmine (50-54) e il tiro da tre di Sergio che finalmente va dentro (50-57). Senigallia non molla e risponde con la stessa carta, tiro da 3 di Matejka (53-57) e poi Perini che rimette tutto in discussione (55-57). I vastesi provano nuovamente ad allungare, cercando di conservare quei 5 punti di vantaggio faticosamente conquistati con il canestro da 3 di Dipierro (55-60) e poi di Sergio (57-62). Coach Valli chiama timeout per preparare l’assalto finale, ma è ancora Dipierro dalla lunetta ad andare a segno (57-64), quando manca un minuto alla fine. Serroni, anche lui dalla lunetta, riporta nuovamente il vantaggio a +7 (59-66). Poi Di Carmine, sempre dalla linea della carità, infila l'ultimo canestro buono per il 59-67 con cui si chiude la partita.

Pall.Senigallia - BCC Vasto Basket 59-67

Pall. Senigallia: Pierantoni 7, Maddaloni 16, Battisti 0, Perini 18, Sartini 10, Locapo ne, Savelli ne, Catalani ne, Matejka 5, Pasquinelli 3. Coach: Valli

BCC Vasto Basket: Sergio 10, Di Carmine 9, Durini 13, Marinelli 8, Serroni 10, Dipierro 12, Di Tizio 7, Ierbs ne, Bucci ne, Saglioccolo ne. Coach: Di Salvatore

Arbitri: Vittori e Centonza