Ventiquattresima giornata dal campionato di Lega Adecco DNB con la BCC Vasto Basket di scena sul parquet del Palasport di Senigallia per cercare di infilare la quinta vittoria consecutiva. I biancorossi vengono dal successo contro la Stella Azzurra Roma in una gara intensa giocata sul piano dell'agonismo e dal punteggio basso (57-46). Questa sera dovrebbe tornare in campo Vincenzo Dipierro, assente nelle ultime uscite per l'infortunio alla caviglia. Coach Di Salvatore potrebbe optare per un impiego parziale, visto che Durini ha dato ampie garanzie di affidabilità, così da permettere al play lucano di riprendere a correre senza forzare la mano. Anche perchè la stagione è ancora molto lunga, con l'imminente fase ad orologio e poi i playoff.

I biancorossi hanno da difendere il terzo posto dall'assalto dell'Amatori Pescara, distante quattro punti in classifica, e incrementare nei confronti delle altre inseguitrici, con la coppia Montegranaro-Senigallia a meno 10 punti. L'eventuale terza posizione non è forse delle più favorevoli per la squadra del presidente Spadaccini che, se la classifica dovesse restare quella attuale, dovrebbe andare a far visita a Rieti e Latina ed ospitare al PalaBCC l'Amatori Pescara e la Poderosa Montegranaro. I conti, però, si faranno solo tra due settimane, dopo le sfide con Rieti, in casa, ed Orvieto, in trasferta.

Il match di questa sera rappresenta una sorta di "derby del cuore" per Matteo Marinelli, nato e cresciuto a Senigallia e che stasera si troverà contro la sua vecchia squadra e qualche amico, con un po' di tifo speciale per lui sugli spalti. All'andata i biancorossi infilarono con i marchigiani la sesta vittoria consecutiva. Stasera andranno a caccia della quinta, contro una formazione che domenica scorsa ha perso di appena tre punti a Porto Sant'Elpidio, con Pierantoni e Matejka che hanno messo a segno 40 dei 65 punti totali. A loro sarà riservata particolare attenzione, ma in generale è tutta la formazione di casa da tenere sott'occhio, perchè per lunghi tratti ha dimostrato di poter restare agganciata alle formazioni di vertici e, nella fase finale, potrà riservare qualche sorpresa.