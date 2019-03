Seconda vittoria consecutiva per la Vastese che batte 1-0 il River Casale. In gol Roman Torres al 93'. Un successo, il 12° in campionato, che permette alla squadra di Lemme di raggiungere quota a 46 punti in classifica e rimanere al quinto posto.

Per l'attaccante argentino è il gol numero 11 in questa stagione di Eccellenza.

Nel prossimo turno la Vastese torna in casa all'Aragona dove affronterà la Virtus Cupello oggi sconfitta in casa 0-1 dal San Salvo.

I risultati della 31esima giornata di Eccellenza (14° di ritorno). Acqua&Sapone-Avezzano 1-3, Capistrello-Pineto 2-1, Miglianico-Altinrocca 0-0, Montorio-Torrese 0-1, River Casale-Vastese 0-1, Rosetana-Alba Adriatica 1-3, San Nicolò-Civitella Roveto 6-1, Vasto Marina-Francavilla 0-1, Virtus Cupello-San Salvo 0-1

La classifica. San Nicolò 82, Avezzano 70, Torrese 62, Capistrello 56, Vastese 46, Alba Adriatica 44, Miglianico 44, Pineto 42, San Salvo 42, Francavilla 38, Vasto Marina 32, Montorio 32, Rosetana 32, River Casale 31, Acqua&Sapone 29, Virtus Cupello 27, Altinrocca 24, Civitella Roveto 14

Il prossimo turno, domenica 6 aprile, ore 15.00. Alba Adriatica-Capistrello, Altinrocca-Rosetana, Avezzano-Miglianico, Civitella Roveto-Acqua&Sapone, Francavilla-San Nicolò, Pineto-Montorio, San Salvo-Vasto Marina, Torrese-River Casale, Vastese-Virtus Cupello